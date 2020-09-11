Украина планирует усилить санции против РоSSии и составить "Акт Сенцова"

В МИД анонсировали открытый реестр лиц, против которых применяются санкции.

МИД Украины планирует создать "Акт Сенцова" по примеру "Акта Магнитского" с целью применения санкций против лиц, виновных в нарушении прав человека.

Об этом сообщил посол по особым поручениям, спецпредставитель по санкционной политике Алексей Макеев, пишет "Зеркало недели".

"Учитывая то, что Украина имеет большой опыт борьбы за освобождение из роSSийского плена украинских политических заключенных, мы планируем создать в Украине, по образцу американского «Акта Магнитского», свой украинский «Акт Сенцова»- процедуру наложения санкций и дальнейшего преследования украинскими правоохранительными органами тех иностранных должностных лиц, которые системно нарушают права человека, обвиняются в организации и заказе убийств, похищений, пыток и бесчеловечного обращения, в вынесении неправомерных и политически мотивированных приговоров", - заявил Макеев.

Он также анонсировал создание системы мониторинга эффективности санкций. Ожидается, что она привнесет аналитическую составляющую в процесс принятия решений и позволит оперативно совершенствовать санкционные ограничения.

По словам Макеева, в Административный и Уголовный кодексы готовятся изменения, предусматривающие привлечение юридических и физических лиц, нарушающих санкционные режимы, к административной или уголовной ответственности.

Кроме того, планируется создание открытого реестра лиц, на которых наложены санкции.

"Акт Магнитского" - принятый США и несколькими странами Евросоюза закон, содержащий перечень роSSийских чиновников, причастных к мошенничеству, преследованиям и нарушению прав человека. Названный так в честь роSSийского адвоката Сергея Магнитского, умершего в московском СИЗО . Считается, что уголовное дело в отношении него было возбуждено в отместку за раскрытие коррупционной схемы.

Люди из списка "Акта Магнитского" не могут въезжать в США , их имущество было арестовано, а коррупционные счета закрыты.

Олег Сенцов - украинский режиссер, крымчанин, бывший политзаключенный, который отбывал наказание в оккупированном Крыму и РоSSии по обвинению в терроризме.

Напомним, что 10 сентября Совет Европейского Союза принял решение о продлении на шесть месяцев антироSSийских санкций в отношении лиц и организаций, которые "продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".