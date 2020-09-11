?Президент Литвы призывает ЕС ввести санкции против Лукашенка лично

Президент Литвы Гитанас Науседа призывает Евросоюз ввести санкции против Александра Лукашенко, захватившего власть в Беларуси, и обещает инициировать европейские дискуссии об экономической помощи стране после ухода режима.

Об этом сообщает DELFI.

"Сегодня у нас ситуация, когда другие крупные мировые государства еще только думают о введении санкций - США , Великобритания. Тем временем балтийские государства показали хороший пример, введя не только национальный список санкций, а и включив в этот список и самого господина Лукашенко. Список без господина Лукашенко, наверное, достоин лишь усмешки, потому что все мы прекрасно понимаем, что люди из этого списка не являются самостоятельными исполнителями, и от них немногое зависит во внутренней жизни Беларуси", - сказал Науседа.

По его словам, на Лукашенко лежит ответственность за то, что белорусская экономика стала полностью зависима от экономики РоSSии. У него, по мнению президента Литвы, больше нет возможности балансировать между Востоком и Западом и выдерживать интеграционное давление Москвы.

"Сегодня у него (Лукашенко, - ред.) больше нет возможности балансировать между Востоком и Западом, поскольку не осталось никаких путей для договора с Западом, так как он сам не готов с ним говорить. Потому он вынужден развернуться лицом к единственному партнеру - к Владимиру Путину", - добавил Науседа.

Напомним, в Европейском Союзе планируют ввести санкции против 31 чиновника из Беларуси, на которых лежит ответственность за фальсификацию выборов, разгон протестов и избиение людей. По данным Reuters, в санкционном списке президента Беларуси на данный момент нет. Тем не менее, имена еще могут меняться, санкционный список планируют окончательно согласовать 21 сентября на очередной встрече министров иностранных дел стран ЕС .

Санкции еще не согласовали Греция и Кипр.