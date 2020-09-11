Президент Литвы призывает ЕС ввести санкции против Лукашенка лично

Науседа также обещает инициировать дискуссии об экономической помощи Беларуси после ухода режима.

?Президент Литвы призывает ЕС ввести санкции против Лукашенка лично
Гітанас Науседа
Фото: lrp.lt

Президент Литвы Гитанас Науседа призывает Евросоюз ввести санкции против Александра Лукашенко, захватившего власть в Беларуси, и обещает инициировать европейские дискуссии об экономической помощи стране после ухода режима.

Об этом сообщает DELFI.

"Сегодня у нас ситуация, когда другие крупные мировые государства еще только думают о введении санкций - США, Великобритания. Тем временем балтийские государства показали хороший пример, введя не только национальный список санкций, а и включив в этот список и самого господина Лукашенко. Список без господина Лукашенко, наверное, достоин лишь усмешки, потому что все мы прекрасно понимаем, что люди из этого списка не являются самостоятельными исполнителями, и от них немногое зависит во внутренней жизни Беларуси", - сказал Науседа.

По его словам, на Лукашенко лежит ответственность за то, что белорусская экономика стала полностью зависима от экономики РоSSии. У него, по мнению президента Литвы, больше нет возможности балансировать между Востоком и Западом и выдерживать интеграционное давление Москвы.

"Сегодня у него (Лукашенко, - ред.) больше нет возможности балансировать между Востоком и Западом, поскольку не осталось никаких путей для договора с Западом, так как он сам не готов с ним говорить. Потому он вынужден развернуться лицом к единственному партнеру - к Владимиру Путину", - добавил Науседа.

Напомним, в Европейском Союзе планируют ввести санкции против 31 чиновника из Беларуси, на которых лежит ответственность за фальсификацию выборов, разгон протестов и избиение людей. По данным Reuters, в санкционном списке президента Беларуси на данный момент нет. Тем не менее, имена еще могут меняться, санкционный список планируют окончательно согласовать 21 сентября на очередной встрече министров иностранных дел стран ЕС.

Санкции еще не согласовали Греция и Кипр.

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