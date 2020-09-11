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2020-09-11
В Германии призывы остановить Северный поток-2 назвали ударом по самим себе
Призывы остановить строительство газопровода "Северный поток-2" ошибочны, заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в беседе с RT Deutsch.
Парламентарий отметил, что в реализации проекта принимают участие многие европейские компании. "Северный поток-2" призван обеспечить безопасность газоснабжения Европы", — подчеркнул К.Эрнст.
Также политик сравнил обсуждение вопроса о приостановке строительства газопровода с "ударом самим себе". "Это совершенно точно не в интересах Германии и Европы", — считает он.
Кроме того, К.Эрнст призвал не ассоциировать "Северный поток-2" с отдельными политическими лидерами.
МинПром по материалам Металлоснабжение и сбыт