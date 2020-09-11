В Германии призывы остановить Северный поток-2 назвали ударом по самим себе

Призывы остановить строительство газопровода "Северный поток-2" ошибочны, заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в беседе с RT Deutsch.



Парламентарий отметил, что в реализации проекта принимают участие многие европейские компании. "Северный поток-2" призван обеспечить безопасность газоснабжения Европы", — подчеркнул К.Эрнст.



Также политик сравнил обсуждение вопроса о приостановке строительства газопровода с "ударом самим себе". "Это совершенно точно не в интересах Германии и Европы", — считает он.



Кроме того, К.Эрнст призвал не ассоциировать "Северный поток-2" с отдельными политическими лидерами.



