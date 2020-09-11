Украинская делегация прибыла в Берлин для переговоров советников глав стран "нормандского формата"

Украинская делегация 11 сентября прибыла в Берлин на переговоры советников глав стран "нормандского формата" - Украины, Германии, Франции и РоSSии.

Украинскую делегацию возглавляет вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

Также в составе делегации - глава ОПУ Андрей Ермак. По его словам, украинская сторона в очередной раз свидетельствует о чрезвычайном стремлении народа Украины к установлению мира на нашей земле.

"Украина сделала все возможное для выполнения договоренностей прошлогоднего саммита лидеров «Нормандской четверки» в Париже. По каждому пункту мы давали свои компромиссные предложения", – сказал руководитель Офиса Президента.

Напомним, что встреча советников лидеров "нормандской четверки" была запланирована на 28 августа, но позднее ее перенесли на неопределенный срок. Причиной назвали командировку советника президента Франции. Однако журналист Денис Казанский, привлеченный к работе Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе как представитель ОРДЛО, сообщил, что встреча будто бы была сорвана роSSийской стороной.

В Офисе президента Украины прокомментировали перенесение встречи советников глав стран и отметили, что надеются на то, что до 10 сентября эта встреча состоится.

После встречи советников должна состояться встреча глав МИД стран "нормандского формата", а после этого на саммит соберутся сами главы государств.

8 сентября Владимир Зеленский заявил, что встреча советников глав стран "нормандского формата" состоится 11 сентября.