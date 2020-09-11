Кличко рассказал, какие запреты будут в Киеве из-за вхождения в оранжевую зону

Сегодня в Киеве обнаружили 404 больных коронавирусом.

По решению правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, в столице снова введут ряд ограничений, поскольку Киев оказался в "оранжевой" зоне.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на городского голову Виталия Кличка.

В частности, в столице введут следующие ограничения:

проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий разрешено с участием не более 220 человек - 1 человек на 10 м2 площади здания;

запрещена деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, - кроме гостиниц;

посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек;

проведение медучреждениями плановых госпитализаций тоже временно ограничено. Это не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативным больным и случаев, когда есть риск для жизни пациента;

запрещена деятельность спортивных залов и фитнес-центров, кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 10 м2 помещения;

запрещен прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха - санатории и лагеря в столице и пригороде;

перевозка пассажиров автомобильным и городским общественным транспортом осуществляется только в количестве 50% мест для сидения.

"Я хочу обратиться к Национальной полиции! Ситуация с заболеваемостью в столице, как и в стране, – сложная. Большинство больных лечится на самоизоляции. У многих пациентов, получивших положительный результат на вирус, болезнь протекает бессимптомно. И некоторые больные ведут себя безответственно – посещают общественные заведения", - заявил Кличко.

Сегодня в Киеве выявили 404 больных коронавирусом, в больницы госпитализировали 58 пациентов, семь человек умерло.

Фото: КГГА

Напомним, в Украине новый антирекорд COVID-19: за сутки заболели 3144 человека. Умерли 53 человека, 1128 выздоровели.