Комитет этики НАОКВО обнаружил плагиат в работах и.о. министра образования Шкарлета

Сам Шкарлет на заседание не пришел.

Комитет по вопросам этики Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО) выявил нарушения академической добросовестности в виде академического плагиата в научных работах и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Соответствующее решение было объявлено на заседании 11 сентября. Обращения о плагиате поступили от нардепа Инны Совсун, ОО "Трон" в лице Светланы Вовк (сообщество "Диссергейт"), а также от Секретариата Правительства с просьбой проверить факты.

"Вынуждены констатировать плагиат в трех работах. Представим это в нашем заключения. И есть соответствующая таблица, указывающая на некорректные ссылки с признаками академического плагиата", - отметил глава комиссии Сергей Квит, как сообщает Liga.net.

Сам и.о. министра на заседании не появился, однако прислал своего адвоката. Тот, по словам журналистки Ирины Андрейцив, грубил членам комитета.

"Придумал себе, что может заявить отвод главе Сергею Квиту, потому что он имеет "личные неприязненные отношения со Шкарлетом", - написала журналистка.

Комиссия объявила перерыв. Шкарлета на заседании защищал черниговский адвокат Александр Радченко. В 2014 году в интервью местному изданию "Город" Радченко заявлял, что с 2008 года является директором "Агентства защиты интеллектуальной собственности". Согласно данным Opendatabot, уставный капитал этого частного предприятия - 1000 гривен, единственным владельцем является Радченко.

Фото: m.gorod.cn.ua Адвокат Шкарлета Александр Радченко

Комиссия предоставила отрывки работ Шкарлета трем независимым экспертам: профессору этики и права, лицензированному в США адвокату Кристину Мориарти, международном чешскому эксперту Томашу Фольтинеку и польскому эксперту Кшиштофу Гутовскому, эксперту по вопросам пиратства и плагиата, включенному в список Окружного суда в Варшаве. Все трое признали, что в научных работах и.о. министра образования и науки содержится плагиат.

НАОКВО обещает обнародовать результаты проверки на своем сайте.

Шкарлет был приглашен на заседание комиссии официально на сайте НАОКВО.

"Повестка дня этого заседания будет включать вопросы обвинения в возможных нарушениях академической добросовестности (академического плагиата) в научных работах г. Шкарлета С.Н.", - говорилось на сайте.

Напомним, что Сергей Шкарлет - доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Руководит Черниговским национальным технологическим университетом с 2010 года. В 2013 году экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник вручил Шкарлету нагрудный знак и удостоверение "Заслуженный деятель науки и техники Украины".

2 июня ректоры вузов на встрече с президентом Владимиром Зеленским предложили назначить Шкарлета министром.

Депутаты Верховной Рады эту идею не поддержали, поэтому Кабинет Министров назначил его исполняющим обязанности министра.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Верховная Рада не отказывалась назначать Шкарлета, а Кабмин сделал его и.о., чтобы дать шанс "проявить себя, показать стратегию, философию, навыки и профессионализм".

Через сутки после появления информации о кандидатуре Шкарлета на сайте ошибок и фальсификации в научных исследованиях опубликовали информацию о плагиате в монографии в соавторстве ректора Черниговского НТУ и кандидата в министры образования Сергея Шкарлета.

Автор статьи утверждает, что в монографии использованы целые блоки текста, который был опубликован на три года раньше. При этом ссылок в работе Шкарлета на эту научную работу нет. Сам Шкарлет плагиат в своей части работы отрицает.

3 июля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство изучает вопрос о возможном плагиате со стороны и.о. главы Минобразования и науки Сергея Шкарлета.