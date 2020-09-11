Комитет этики НАОКВО обнаружил плагиат в работах и.о. министра образования Шкарлета

Сам Шкарлет на заседание не пришел.

Комитет этики НАОКВО обнаружил плагиат в работах и.о. министра образования Шкарлета
Фото: Макс Требухов

Комитет по вопросам этики Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО) выявил нарушения академической добросовестности в виде академического плагиата в научных работах и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Соответствующее решение было объявлено на заседании 11 сентября. Обращения о плагиате поступили от нардепа Инны Совсун, ОО "Трон" в лице Светланы Вовк (сообщество "Диссергейт"), а также от Секретариата Правительства с просьбой проверить факты.

"Вынуждены констатировать плагиат в трех работах. Представим это в нашем заключения. И есть соответствующая таблица, указывающая на некорректные ссылки с признаками академического плагиата", - отметил глава комиссии Сергей Квит, как сообщает Liga.net.

Сам и.о. министра на заседании не появился, однако прислал своего адвоката. Тот, по словам журналистки Ирины Андрейцив, грубил членам комитета.

"Придумал себе, что может заявить отвод главе Сергею Квиту, потому что он имеет "личные неприязненные отношения со Шкарлетом", - написала журналистка.

Комиссия объявила перерыв. Шкарлета на заседании защищал черниговский адвокат Александр Радченко. В 2014 году в интервью местному изданию "Город" Радченко заявлял, что с 2008 года является директором "Агентства защиты интеллектуальной собственности". Согласно данным Opendatabot, уставный капитал этого частного предприятия - 1000 гривен, единственным владельцем является Радченко.

Адвокат Шкарлета Александр Радченко
Фото: m.gorod.cn.ua
Адвокат Шкарлета Александр Радченко

Комиссия предоставила отрывки работ Шкарлета трем независимым экспертам: профессору этики и права, лицензированному в США адвокату Кристину Мориарти, международном чешскому эксперту Томашу Фольтинеку и польскому эксперту Кшиштофу Гутовскому, эксперту по вопросам пиратства и плагиата, включенному в список Окружного суда в Варшаве. Все трое признали, что в научных работах и.о. министра образования и науки содержится плагиат.

НАОКВО обещает обнародовать результаты проверки на своем сайте.

Шкарлет был приглашен на заседание комиссии официально на сайте НАОКВО.

"Повестка дня этого заседания будет включать вопросы обвинения в возможных нарушениях академической добросовестности (академического плагиата) в научных работах г. Шкарлета С.Н.", - говорилось на сайте.

Напомним, что Сергей Шкарлет - доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Руководит Черниговским национальным технологическим университетом с 2010 года. В 2013 году экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник вручил Шкарлету нагрудный знак и удостоверение "Заслуженный деятель науки и техники Украины".

2 июня ректоры вузов на встрече с президентом Владимиром Зеленским предложили назначить Шкарлета министром.

Депутаты Верховной Рады эту идею не поддержали, поэтому Кабинет Министров назначил его исполняющим обязанности министра.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Верховная Рада не отказывалась назначать Шкарлета, а Кабмин сделал его и.о., чтобы дать шанс "проявить себя, показать стратегию, философию, навыки и профессионализм".

Через сутки после появления информации о кандидатуре Шкарлета на сайте ошибок и фальсификации в научных исследованиях опубликовали информацию о плагиате в монографии в соавторстве ректора Черниговского НТУ и кандидата в министры образования Сергея Шкарлета.

Автор статьи утверждает, что в монографии использованы целые блоки текста, который был опубликован на три года раньше. При этом ссылок в работе Шкарлета на эту научную работу нет. Сам Шкарлет плагиат в своей части работы отрицает.

3 июля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство изучает вопрос о возможном плагиате со стороны и.о. главы Минобразования и науки Сергея Шкарлета.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Филатова облили зеленкойФилатова облили зеленкой
Минцифры запустило сериал "Кандидат" к местным выборамМинцифры запустило сериал "Кандидат" к местным выборам
Вследствие обстрела боевиков возле Красногоровки ранен военныйВследствие обстрела боевиков возле Красногоровки ранен военный
Андрей Богдан сбежал в Румынию после интервью ГордонуАндрей Богдан сбежал в Румынию после интервью Гордону
На Дунае начались учения Riverine-2020На Дунае начались учения Riverine-2020
Блок рекламы


Похожие новости
Налоговым должникам хотят запретить выезд из Украины. Законопроект уже в КомитетеНалоговым должникам хотят запретить выезд из Украины. Законопроект уже в Комитете
Комитет ВР поддержал кандидатуру бывшего регионала Горбаля на должность члена Совета НБУКомитет ВР поддержал кандидатуру бывшего регионала Горбаля на должность члена Совета НБУ
Против Кличко проводят масштабную кампанию, - Комитет избирателей УкраиныПротив Кличко проводят масштабную кампанию, - Комитет избирателей Украины
В Апелляционном суде Киева обнаружили коронавирусВ Апелляционном суде Киева обнаружили коронавирус
Профильный комитет Рады рассмотрел вопрос давления на телеканал "Прямой"Профильный комитет Рады рассмотрел вопрос давления на телеканал "Прямой"
Кадыров назначил свою 21-летнюю дочь заместителем министра культуры ЧечниКадыров назначил свою 21-летнюю дочь заместителем министра культуры Чечни
Рада в первом чтении одобрила порядок образования военно-гражданских администраций в ОТГРада в первом чтении одобрила порядок образования военно-гражданских администраций в ОТГ
Под Кабмином собрался митинг за отставку министра образования и науки ШкарлетаПод Кабмином собрался митинг за отставку министра образования и науки Шкарлета
Во время рейда по столичным рынкам правоохранители вновь обнаружили десятки мигрантов-нарушителейВо время рейда по столичным рынкам правоохранители вновь обнаружили десятки мигрантов-нарушителей
Коронавирус обнаружили у главы Тернопольской ОГАКоронавирус обнаружили у главы Тернопольской ОГА
Последние новости
Подгружаем последние новости