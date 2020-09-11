Украина ускорит принятие земельных законов по требованию Всемирного банка

Всемирный банк призывает Украину перестать медлить и принять земельные. Открытие рынка земли намечено на июль 2021-го года, в связи с этим власти должны как можно скорее привести соответствующую законодательную базу в порядок.

Директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Арупа Банерджи призвал власти нашей страны ускорить принятие законов, без которых запуск рынка земли, намеченный на июль 2021 года, станет невозможным.

Как подсчитали эксперты Всемирного банка, в Украине на принятие пакета земельных законов уйдет примерно 9 месяцев. В связи с этим, Арупа Банерджи обратился к украинским властям, чтобы они вернулись к рассмотрению важных нормативных актов.

«Очень важно принять соответствующие законы не позднее конца сентября этого года. Если государство не успеет это сделать в срок из-за задержек, которых вполне можно избежать, существует реальный риск того, что в день открытия рынка земли Украина потеряет этот золотой шанс», - сказал куратор интересов Украины во Всемирном банке.

Арупа Банерджи также заявил, что в назначенный срок в Украине в любом случае будет открыт рынок земли, однако, если на тот момент строгие правовые и регуляторные гарантии прописаны на законодательному уровне не будут, то страна станет очень уязвимой «перед мощными игроками», это повлечет неравенство и коррупцию в данном сегменте.

Напомним, ранее экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что выступает категорически против открытия рынка земли в стране. Это, по его словам, обрушит страну в хаос.