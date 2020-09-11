Юлия Тимошенко оправилась от коронавируса

Лидер "Батькивщины" все еще лечится от воспаления легких.

Юлия Тимошенко оправилась от коронавируса
Фото: instagram.com/yulia_tymoshenko

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко оправилась от коронавируса, который был обнаружен у нее 23 августа.

Об этом сообщила пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока на своей странице в Facebook.

"Наконец настал черед хороших новостей! Только что Юлия Владимировна получила ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ результат теста на COVID-19. Коронавирус преодолен. Она чувствует себя значительно лучше", - отметила Сорока.

Она добавила, что у Тимошенко все еще воспаление легких, но лечение идет успешно.

Напомним, что Тимошенко после выявления болезни получала курс интенсивной терапии. Ее состояние оценивалось как тяжелое.

Сообщалось, что температура не опускалась ниже 39 градусов.

2 августа стало известно, что коронавирусом заболел еще один нардеп от "Батькивщины" - Иван Крулько.



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