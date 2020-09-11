В МОЗ рассказали, сколько украинцев получат "гуманитарную" вакцину от COVID-19

Украина также будет искать источники поставок вакцины для проведения прививки всем группам риска.

Поставленную в Украину в рамках международной инициативы COVAX вакцину от коронавируса смогут получить лишь 20% населения нашей страны.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на главу МОЗ Украины Максима Степанова.

"Украина благодарна ЕС и Германии за непосредственный финансовый вклад и политическую поддержку международной инициативы COVAX, благодаря чему Украина сможет получить дозы вакцины для 20% населения. Однако в этом случае у нас останется более 30 млн людей, нуждающихся в вакцине из других источников", сказал Степанов во время телефонного разговора с министром здравоохранения Германии Йенсом Шпаном.

По словам украинского министра, Украина также будет искать источники поставок вакцины для проведения прививки всем группам риска.

Йенс Шпан отметил, что Германия готова вернуться к разговору о доступе Украины к вакцине, как только будет понятно, какие вакцины пройдут клинические исследования.

Напомним, в США 27 июля началось

самое большое на сегодня испытание вакцины от коронавируса. Участие в нем принимают 30 тысяч добровольцев.