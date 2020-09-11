В МОЗ рассказали, сколько украинцев получат "гуманитарную" вакцину от COVID-19

Украина также будет искать источники поставок вакцины для проведения прививки всем группам риска.

В МОЗ рассказали, сколько украинцев получат "гуманитарную" вакцину от COVID-19
Фото: vaaju.com

Поставленную в Украину в рамках международной инициативы COVAX вакцину от коронавируса смогут получить лишь 20% населения нашей страны.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на главу МОЗ Украины Максима Степанова.

"Украина благодарна ЕС и Германии за непосредственный финансовый вклад и политическую поддержку международной инициативы COVAX, благодаря чему Украина сможет получить дозы вакцины для 20% населения. Однако в этом случае у нас останется более 30 млн людей, нуждающихся в вакцине из других источников", сказал Степанов во время телефонного разговора с министром здравоохранения Германии Йенсом Шпаном.

По словам украинского министра, Украина также будет искать источники поставок вакцины для проведения прививки всем группам риска.

Йенс Шпан отметил, что Германия готова вернуться к разговору о доступе Украины к вакцине, как только будет понятно, какие вакцины пройдут клинические исследования.

Напомним, в США 27 июля началось

самое большое на сегодня испытание вакцины от коронавируса. Участие в нем принимают 30 тысяч добровольцев.

Несколько других вакцин, разработанных в Китае и британским Оксфордским университетом в этом месяце, находятся на финальном тестировании в Бразилии и других странах, которые сильно пострадали от пандемии.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Филатова облили зеленкойФилатова облили зеленкой
Минцифры запустило сериал "Кандидат" к местным выборамМинцифры запустило сериал "Кандидат" к местным выборам
Вследствие обстрела боевиков возле Красногоровки ранен военныйВследствие обстрела боевиков возле Красногоровки ранен военный
На Дунае начались учения Riverine-2020На Дунае начались учения Riverine-2020
У сотрудника Высшего совета правосудия диагностировали коронавирусУ сотрудника Высшего совета правосудия диагностировали коронавирус
Блок рекламы


Похожие новости
У главнокомандующего ВСУ Хомчака диагностировали COVID-19У главнокомандующего ВСУ Хомчака диагностировали COVID-19
В Кабмине рассказали, как военные в Крыму "отбирают" воду у населенияВ Кабмине рассказали, как военные в Крыму "отбирают" воду у населения
В Следкоме Беларуси рассказали, в чем обвиняют Колесникову и ЗнакаВ Следкоме Беларуси рассказали, в чем обвиняют Колесникову и Знака
Главу Львовского облсовета госпитализировали с COVID-19 - СМИГлаву Львовского облсовета госпитализировали с COVID-19 - СМИ
Зеленский хочет ездить по Украине, сколько "хватит сил", и проверять "Большую стройку"Зеленский хочет ездить по Украине, сколько "хватит сил", и проверять "Большую стройку"
В МВД назвали количество легального огнестрельного оружия у украинцевВ МВД назвали количество легального огнестрельного оружия у украинцев
СМИ опубликовали имена украинцев, которые получили "золотые паспорта" Кипра благодаря инвестициямСМИ опубликовали имена украинцев, которые получили "золотые паспорта" Кипра благодаря инвестициям
СБУ установила личность роSSийского священника, который допрашивал украинцев в плену боевиков "ДНР"СБУ установила личность роSSийского священника, который допрашивал украинцев в плену боевиков "ДНР"
Зеленский призвал защитить врачей, которых руководство медучреждений заставляет скрывать инфицирование COVID-19Зеленский призвал защитить врачей, которых руководство медучреждений заставляет скрывать инфицирование COVID-19
Экс-президент Индии умер от осложнений COVID-19Экс-президент Индии умер от осложнений COVID-19
Последние новости
Подгружаем последние новости