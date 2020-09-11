Прокурор Львовской области Диденко ушла с должности

Диденко была назначена в октябре прошлого года тогдашним генпрокурором Рябошапкой.

Прокурор Львовской области Диденко ушла с должности
Ірина Діденко
Фото: facebook.com/Didenko.Iryna

Прокурор Львовской области Ирина Диденко сообщила, что прекращает свои полномочия на этом посту.

"Мои полномочия прокурора Львовщины сегодня закончены. Спасибо, Львовщина! Невероятный край с неповторимым городом Льва с собственной, несокрушимой позицией, которая восхищает. Спасибо всем за открытое сердце, с которым приняли. В свою очередь, сделала за это время все, что было в моих силах и полномочиях, чтобы мы хоть немного приблизились к западным стандартам работы", - написала она в фейсбуке.

Напомним, Диденко была назначена прокурором Львовщины в октябре прошлого года тогдашним генпрокурором Русланом Рябошапкой.

В органах прокуратуры Диденко работает с 2008 года: сначала - в прокуратуре Ивано-Франковской области, а затем была переведена на руководящие должности в ГПУ.

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