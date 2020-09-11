ПророSSийские боевики нарушили режим тишины у Шумов, где должна была состояться "инспекция"

Оккупанты использовали стрелковое оружие.

ПророSSийские боевики нарушили режим тишины у Шумов, где должна была состояться "инспекция"
Фото: Олена Максименко

РоSSийско-оккупационные войска на Донбассе, несмотря на договоренности о режиме тишины, открывали огонь из стрелкового оружия по украинским позициям близ населенного пункта Шумы, где должна была состояться так называемая совместная инспекция позиций ВСУ с представителями оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня, в 14.15, роSSийско-оккупационные войска открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям близ населенного пункта Шумы. Обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что такие действия противника свидетельствуют, что он не только сознательно идет на нарушение договоренностей, но и целенаправленно провоцирует ВСУ.

"Вместе с тем Украина в очередной раз демонстрирует свое искреннее стремление к установлению мира, но враг намеренно срывает любые попытки. Благодаря оперативности украинских разведчиков, действия вооруженных формирований РоSSийской Федерации были спрогнозированы заранее, поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ", - отмечается в сообщении.

Напомним, 22 июля Трехсторонняя контактная группа договорилась о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля. Режим прекращения огня заключается, в частности, в запрете на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также на использование любых видов летательных аппаратов; в запрете на ведение огня, в том числе снайперского.

Украинские военные придерживались режима тишины, в то время как оккупанты совершали провокационные выстрелы.

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин приказал 7 сентября открыть огонь по украинским укреплениям в районе населенного пункта Шумы вблизи Горловки. Соответствующее заявление опубликовано на его сайте. Такое решение Пушилин аргументировал тем, что Украина якобы нарушает один из пунктов договоренностей о режиме прекращения огня. Боевики расценивают инженерные сооружения ВСУ как незаконные.

После этого роSSийско-оккупационные войска трижды нарушали перемирие. Один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

На внеочередном заседании ТКГ договорились о "совместном инспектировании в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ". Однако сегодня, 10 сентября, запланированная проверка сорвалась, так как оккупанты выдвинули Минобороны Украины" кучу новых требований и претензий".

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