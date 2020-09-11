Украинские полицейские получили и тестируют 200 электрошокеров

Taser позволяет обездвижить правонарушителя, не причинив ему тяжелых ранений.

Национальная полиция Украина получила и начала тренировки с первыми 200 спецсредствами электропроводящего действия (электрошокерами) Taser.

Об этом сообщил директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

Он рассказал, что Taser - это медицински сертифицированное нелетальное оружие, которое обездвиживает активного правонарушителя, но, в отличие от боевых или травматических пистолетов, не причиняет ему тяжких или огнестрельных ранений.

Шевченко добавил, что МВД продолжает внедрять передовые мировые технологии.

Напомним, ранее министр инфраструктуры рассказывал, что рассматривается вариант позволить работникам "Укрзализныци" использовать для защиты газовые баллончики.