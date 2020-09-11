Активисты пикетировали ОП и резиденцию Зеленского в Конча-Заспе

В резиденцию главы государства участников не пустили. Акцию провели у въезда в государственные дачи.

Фото: Lb.ua

Активисты провели акции протеста под Офисом президента и резиденцией главы государства Владимира Зеленского в Конча-Заспе, чтобы высказаться против участия представителей ОРДО в общем инспектировании в районе поселка Шумы.

В частности, несколько сотен людей сегодня вечером пикетировали въезд в государственные дачи в Конча-Заспе, где находится резиденция президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места событий.

Участники собирались возле ТЦ "Магелан", недалеко от станции метро Теремки. Около 20 часов участники автоколонной двинулись к резиденции Зеленского.

Фото: Lb.ua

В дом президента участников не пустили. Акцию провели у въезда в государственные дачи.

Фото: Lb.ua

В акции приняли участие около 200 человек. Среди участников были представители "Движения сопротивления капитуляции", а также украинских оппозиционных политических партий.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

"Сегодня Зеленский хотел позволить роSSийским наемникам проверять позиции нашей армии, зато РОК ("Рух опору капітуляції") и наши партнеры едут проверять дачу Зеленского", - говорится в сообщении на странице организаторов акции в Facebook.

Напомним, на внеочередном заседании ТКГ договорились о "совместном инспектировании в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ". Однако сегодня, 10 сентября, запланированная проверка сорвалась, потому что оккупанты выдвинули Минобороны Украины "кучу новых требований и претензий".

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