Депутаты Сейма Литвы призвали признать Тихановскую единственным законным президентом Беларуси

Соавторами документа выступили 14 членов литовского Сейма.

Депутаты Сейма Литвы призвали признать Тихановскую единственным законным президентом Беларуси

Члены литовского Сейма зарегистрировали резолюцию, предлагающую признать белорусскую оппозиционную деятельницу Светлану Тихановскую единственным законным президентом Беларуси.

Текст документа опубликован на сайте парламента Литвы.

Соавторами документа выступили 14 членов литовского Сейма. Документ призывает, в частности:

"Поддержать Светлану Тихановскую, избранного лидера народа Беларуси и Координационного совета, созданного по ее предложению, как единственных законных представителей белорусского народа, и проведение новых, прозрачных и демократических парламентских и президентских выборов в стране".

Кроме того, в резолюции предлагается оценивать как преступление против белорусского народа любые действия "незаконного лидера Беларуси Александра Лукашенко", направленные на легитимацию его правления и заключение новых международных соглашений с Россией, ограничивающих суверенитет белорусского народа.

Документ призывает РФ не вмешиваться во внешнюю и внутреннюю политику Беларуси. Предлагается также ввести санкции против РоSSии и белорусских властей в случае попытки незаконным путем ограничить суверенитет страны против воли белорусского народа. В случае проведения новых прозрачных демократических выборов предлагается предоставить Беларуси политическую, экономическую, финансовую поддержку, а также упростить визовый режим со страной.

Светлана Тихановская - главная оппонентка Лукашенко на выборах, лидер протестного движения, была вынуждена уехать в Литву, где находится и сейчас.

Напомним, белорусские оппозиционерки Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало номинированы на премию им. Сахарова - отличие в области прав человека Европарламента.

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