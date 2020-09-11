Кипр заблокировал обсуждение санкций против Беларуси

Кипр в июне 2019 года инициировал введение европейских санкций против семи турецких компаний.

Кипр заблокировал обсуждение санкций против Беларуси
Фото: turoboz.ru

Обсуждение санкций Евросоюза против белорусских чиновников приостановлено из-за позиции Кипра, который требует от ЕС выступить против Турции в связи с буровыми работами в восточной части Средиземного моря.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Кипр в июне 2019 года инициировал введение европейских санкций против семи турецких компаний. Но это предложение продвигается "с черепашьей скоростью", говорится в материале.

По данным собеседников агентства, причиной замедления является обеспокоенность других членов ЕС, что санкции приведут к "дальнейшему усилению противостояния с Турцией".

Отмечается, что после того, как министры иностранных дел пообещали ускорить работу над ограничениями против Турции, планы ввести санкции против властей Беларуси получили поддержку. Впрочем, не исключено, что санкции могут быть отложены как по Беларуси, так и в отношении Турции, пояснили источники Bloomberg.

По их данным, дипломаты надеются на "прорыв" в процессе до следующей встречи министров иностранных дел ЕС, которая пройдет позже в сентябре.

Напомним, в Европейском Союзе

планируют ввести санкции против 31 чиновника из Беларуси, ответственного за фальсификацию выборов, разгон протестов и избиение людей. По данным Reuters, в санкционном списке президента Беларуси пока нет. Впрочем, имена еще могут менять, санкционный список планируют окончательно согласовать 21 сентября на очередной встрече министров иностранных дел стран ЕС. Санкции еще не согласовали Греция и Кипр.

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