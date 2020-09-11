Зеленский назначил послов Украины в Израиле и Казахстане

Соответствующие указы №385/2020 и №386/2020 опубликованы на сайте Офиса президента.

Зеленский назначил послов Украины в Израиле и Казахстане
Фото: Liga.net

Президент Украины Владимир Зеленский назначил послов Украины в Государстве Израиль и Республике Казахстан.

Соответствующие указы №385/2020 и №386/2020 опубликованы на сайте Офиса президента.

Отмечается, что Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Государстве Израиль назначен Евгений Корнийчук. Дипломатическое представительство Украины в Казахстане возглавил Петр Врублевский.

Евгений Корнийчук в 1993-1998 годах работал Вице-консулом Украины в Нью-Йорке. В 2006-2008 годах был народным депутатом Украины V, VI созыва от партии "Блок Юлии Тимошенко". В 2007 году был назначен первым заместителем министра юстиции Украины.

Во времена Януковича подвергся политическим преследованиям. 22 декабря 2010 года Генеральная прокуратура Украины провела обыск в офисе БЮТ. Евгений Корнийчук был взят под стражу. Корнийчук обжаловал свое заключение в ЕСПЧ. В 2018 году ЕСПЧ поддержал жалобу Корнийчука и постановил выплатить ему 6500 евро морального ущерба.

Петр Врублевский до этого работал советником-посланником, исполняющим обязанности руководителя посольства Украины в Беларуси.

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