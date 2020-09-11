Еще четырем сотрудникам Кагарлицкого отделения полиции сообщили о подозрении в причастности к пыткам и изнасилованиям
В ходе досудебного расследования уголовного производства о пытках и изнасилованиях в Кагарлицком отделении полиции на Киевщине было сообщено о подозрении еще четырем его сотрудникам.
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“В уголовном производстве назначено около 50 экспертиз различной сложности. В настоящее время получены выводы около 90% назначенных экспертиз, которые подтверждают причастность работников Кагарлицкого ОП к совершенным ими преступлениям”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что вручение обвинительных актов в порядке статьи 290 УПК Украины запланировано после получения результатов всех необходимых экспертиз. Статьи, по которым ведется расследование, предусматривают наказание подозреваемым до 12 лет лишения свободы.
Напомним, что в конце июля 2020 года была проведена аттестация сотрудников отделения в Кагарлыке на Киевщине после выявления фактов изнасилования и пыток. Из 40 сотрудников аттестацию прошли 39, еще один находился на больничном. В результате аттестации 38 человек могут продолжить службу в рядах Нацполиции.
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Фото: Радио Свобода