Еще четырем сотрудникам Кагарлицкого отделения полиции сообщили о подозрении в причастности к пыткам и изнасилованиям

Еще четырем сотрудникам Кагарлицкого отделения полиции сообщили о подозрении в причастности к пыткам и изнасилованиям

В ходе досудебного расследования уголовного производства о пытках и изнасилованиях в Кагарлицком отделении полиции на Киевщине было сообщено о подозрении еще четырем его сотрудникам.

Об этом KV стало известно из сообщения Радио Свобода со ссылкой на  Киевское территориальное управление Государственного бюро расследований.

“В уголовном производстве назначено около 50 экспертиз различной сложности. В настоящее время получены выводы около 90% назначенных экспертиз, которые подтверждают причастность работников Кагарлицкого ОП к совершенным ими преступлениям”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что вручение обвинительных актов в порядке статьи 290 УПК Украины запланировано после получения результатов всех необходимых экспертиз. Статьи, по которым ведется расследование, предусматривают наказание подозреваемым до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что в конце июля 2020 года была проведена аттестация сотрудников отделения в Кагарлыке на Киевщине после выявления фактов изнасилования и пыток. Из 40 сотрудников аттестацию прошли 39,  еще один находился на больничном. В результате аттестации 38 человек могут продолжить службу в рядах Нацполиции. 

Ранее KV сообщала, что в июне 2020 года Апелляционный суд Киева оставил под стражей подозреваемых в изнасиловании и пытках в Кагарлыке экс-полицейских Николая Кузива и Сергея Сулиму. Адвокат пострадавшей от изнасилования полицейскими в Кагарлыке женщины заявила, что охрана ее подопечной до сих пор не предоставлена, хотя с соответствующим ходатайством обращались в Нацполицию. При этом в полиции Киевской области уверяют, что обеспечивают безопасность потерпевшей в суде и установили у нее дома тревожную кнопку, и готовы обеспечить круглосуточную охрану.

Как ранее сообщала KV, в Кагарлыке Киевской области пришлось распустить местное отделение Нацполиции, после того как прозвучали обвинения полицейских в пытках и изнасиловании прямо в его стенах местной жительницы. Ряд сотрудников полиции Кагарлыка были уволены, а руководить полицией в городе прибыли сотрудники областного главка, в отношении остальных продолжается служебное расследование. Сами же подозреваемые отказываются признавать свою вину.

Фото: Радио Свобода


Оксана Олейникова, КиевВласть

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