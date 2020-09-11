Турчинов: есть офицеры спецслужб, которые готовы давать показания ВСК по "вагнеровцам"

По его словам, спецоперация была сорвана на финальном этапе.

Турчинов: есть офицеры спецслужб, которые готовы давать показания ВСК по "вагнеровцам"
Фото: Макс Левин

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны, руководитель штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов заявил, что офицеры спецслужб, которые были задействованы в спецоперации с задержанием в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер", готовы дать показания временной следственной комиссии, которая должна быть создана в Верховной Раде.

Об этом говорится в заявлении на сайте политсилы.

Турчинов отметил, что материалы, собранные в ходе спецоперации украинских спецслужб по выманиванию наемников роSSийской ЧВК Вагнер, необходимо защитить, ведь они доказывают военные преступления высшего руководства РоSSии на временно оккупированной украинской территории.

"Начиная с 2014 года перед нашими спецслужбами ставились очень конкретные задачи - уничтожать тех, кто ведет войну против Украины; задерживать и доставлять на подконтрольную нам территорию военных преступников, показания которых являются очень важным доказательством, которое доказывает непосредственное участие РФ в войне против нашей страны, а также в военных преступлениях, в частности в сбивании военных самолетов и вертолетов, и гражданского Боинга МН17", - отметил Турчинов.

По его словам, в 2019 году началась масштабная операция военной разведки по выявлению и доставке в Украину военных преступников, имеющих непосредственное отношение к сбиванию наших военных самолетов и гражданского рейса МН17. Однако на финальном этапе операции информация о спецоперации якобы попала к спецслужбам РоSSии и Беларуси и вся группа "вагнеровцев" была задержана белорусским КГБ.

По словам Туррчинова, вместо того, чтобы срочно открыть дело, украинское руководство попыталось скрыть информацию. "Единственный механизм, который сегодня возможен, чтобы поставить точки в этой истории - создание парламентской следственной комиссии, независимой от Офиса президента и силовых структур", - подчеркнул он.

Напомним, в конце июля под Минском задержали более 30 боевиков ЧВК "Вагнер", которые планировали дестабилизировать ситуацию в стране в период избирательной кампании. По данным госагентства "БелТА", все они являются гражданами РФ. Впоследствии выяснилось, что среди задержанных есть боевики из "ДНР" и "беркутовцы". Имена большинства из них есть в украинской базе "Миротворец" как участников войны на Донбассе.

Украина направила Белоруси запрос на экстрадицию, а 6 августа президент Белоруси Александр Лукашенко поручил пригласить в Минск лично генеральных прокуроров Украины и РФ, чтобы разобраться с задержанием боевиков. В тот же день в Офисе генпрокурора Украины заявили, что отреагируют на эту информацию после получения официального приглашения.

14 августа Генпрокуратура РФ сообщила, что 32 из 33 задержанных в Минске вернулись в РоSSию. Один остался в Беларуси, поскольку имеет и роSSийское, и белорусское гражданство.

В МИД Украины отметили, что, передав боевиков, Лукашенко сделал выбор в пользу роSSийской стороны. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что возвращение боевиков РоSSии негативно скажется на отношениях Украины и Беларуси, а президент Владимир Зеленский предупредил о трагических последствиях.

17 августа появилась информация о том, что СБУ якобы планировала спецоперацию по задержанию "вагнеровцев", но она "сорвалась после совещания в Офисе президента". О срыве операции сообщил агент НАБУ Евгений Шевченко. Впоследствии со ссылкой на собственные источники об этом заявил главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. 18 августа журналистка Янина Соколова на своем YouTube-канале обнародовала записи якобы разговоров и документы роSSийских боевиков ЧВК "Вагнер", которых Беларусь выдала РоSSии.

Нынешний глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов назвал версию о спецоперации СБУ с роSSийскими боевиками "Вагнера" разработкой роSSийских спецслужб.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в комментарии LB.ua заявил, что "это выглядит как хорошо продуманная и спланированная дезинформационная кампания". А в СБУ призвали СМИ "внимательнее относиться к информационной гигиене и не распространять слухи в пользу недружественных стран".

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