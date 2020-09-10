Советы безопасности Украины и Польши договорились о новом формате сотрудничества

Данилов и Солох обсудили ситуацию в Беларуси и ее возможные последствия.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и Государственный секретарь, Руководитель Бюро национальной безопасности Республики Польша Павел Солох договорились начать новый формат сотрудничества ведомств по образцу "Люблинского треугольника".

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Во время разговора в формате видеоконференции Данилов и Солох отметили конструктивный характер сотрудничества их ведомств. "Несмотря на пандемию коронавирусной болезни, наши контакты не остановились, и мы продолжаем успешно сотрудничать и двигаться вперед", - сказал Данилов.

Стороны отметили, что присоединение к сотрудничеству литовской стороны позволит расширить и активизировать трехстороннее сотрудничество.

Данилов и Солох также обсудили ситуацию в Республике Беларусь , отметив, что власти должны придерживаться демократических стандартов и обеспечить права и свободы собственному народу. При этом Данилов не исключил, что вмешательство РоSSийской Федерации во внутренние процессы в Белоруси может усилиться, что приведет к нежелательным для Украины последствиям.

Данилов принял предложение коллеги посетить Польшу с визитом в удобное для него время.