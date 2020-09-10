Советы безопасности Украины и Польши договорились о новом формате сотрудничества
Данилов и Солох обсудили ситуацию в Беларуси и ее возможные последствия.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и Государственный секретарь, Руководитель Бюро национальной безопасности Республики Польша Павел Солох договорились начать новый формат сотрудничества ведомств по образцу "Люблинского треугольника".
Об этом сообщается на сайте СНБО.
Во время разговора в формате видеоконференции Данилов и Солох отметили конструктивный характер сотрудничества их ведомств. "Несмотря на пандемию коронавирусной болезни, наши контакты не остановились, и мы продолжаем успешно сотрудничать и двигаться вперед", - сказал Данилов.
Стороны отметили, что присоединение к сотрудничеству литовской стороны позволит расширить и активизировать трехстороннее сотрудничество.
Данилов и Солох также обсудили ситуацию в Республике Беларусь, отметив, что власти должны придерживаться демократических стандартов и обеспечить права и свободы собственному народу. При этом Данилов не исключил, что вмешательство РоSSийской Федерации во внутренние процессы в Белоруси может усилиться, что приведет к нежелательным для Украины последствиям.
Данилов принял предложение коллеги посетить Польшу с визитом в удобное для него время.
Напомним, 28 июля 2020 года в польском городе Люблин была подписана совместная декларация министров иностранных дел Украины, Польши и Литвы о создании нового политического формата "Люблинский треугольник". Страны уже взаимодействуют в рамках бригады ЛитПолУкрбрига, а этот новый формат предусматривает расширение сотрудничества. Сотрудничество не ограничится только вопросами безопасности, речь пойдет также об экономике, торговле, инвестициях, туризме, инфраструктуре, "обо всем, что способно еще теснее объединить наши страны, сделать Центральную Европу еще сильнее и сделать Европу в целом еще сильнее".