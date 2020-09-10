Польша выдала белорусам 234 гуманитарные визы

По состоянию на 9 сентября польские консульства выдали 234 так называемые гуманитарные визы для граждан Беларуси в рамках программы, которую в августе начало польское правительство.

Об этом сообщает "Польское радио".

На программу "Солидарны с Беларусью", которая предусматривает помощь для репрессированных, программу стипендий и помощь независимым СМИ , выделили 50 млн злотых.

Вице-министр иностранных дел Польши Петр Вавжик отметил, что благодаря польской власти ситуацией в Беларуси занялись высшие органы Европейского Союза.

Политик подчеркнул, что Польша предоставляет Беларуси всестороннюю поддержку, но кроме этого "определяет тон разговоров" в ЕС о ситуации в Беларуси. По его словам, в санкционный список Евросоюза войдут от 40 до 50 представителей белорусского режима.

" Польша настаивает, чтобы в список внесли как можно больше лиц, а также чтобы этот список имел открытый характер и чтобы его можно было модифицировать", - пояснил Вавжик. По мнению вице-министра, в список следует включить представителей силовых структур, которые несут ответственность за жестокость по отношению к протестующим. Вавжик добавил, что несколько человек, участвовавших в белорусских протестах, считаются пропавшими без вести, их судьба до сих пор неизвестна.