Польша выдала белорусам 234 гуманитарные визы
На программу "Солидарны с Беларусью" польское правительство выделило 50 миллионов злотых.
По состоянию на 9 сентября польские консульства выдали 234 так называемые гуманитарные визы для граждан Беларуси в рамках программы, которую в августе начало польское правительство.
Об этом сообщает "Польское радио".
На программу "Солидарны с Беларусью", которая предусматривает помощь для репрессированных, программу стипендий и помощь независимым СМИ, выделили 50 млн злотых.
Вице-министр иностранных дел Польши Петр Вавжик отметил, что благодаря польской власти ситуацией в Беларуси занялись высшие органы Европейского Союза.
Политик подчеркнул, что Польша предоставляет Беларуси всестороннюю поддержку, но кроме этого "определяет тон разговоров" в ЕС о ситуации в Беларуси. По его словам, в санкционный список Евросоюза войдут от 40 до 50 представителей белорусского режима.
"Польша настаивает, чтобы в список внесли как можно больше лиц, а также чтобы этот список имел открытый характер и чтобы его можно было модифицировать", - пояснил Вавжик. По мнению вице-министра, в список следует включить представителей силовых структур, которые несут ответственность за жестокость по отношению к протестующим. Вавжик добавил, что несколько человек, участвовавших в белорусских протестах, считаются пропавшими без вести, их судьба до сих пор неизвестна.
Напомним, ранее Польша заявила, что готова принять политических беженцев из Беларуси.