Директора школ могут сесть в тюрьму, если не закроют школы на карантин

Как бы родители и учителя на сопротивлялись закрытию школ и переведению детей на дистанционное обучение, ничего не получится. В МОН пригрозили директорам уголовной ответственностью за нарушение карантина.

В Министерстве образования Украины выступили с напоминанием, в котором говорится, что за нарушение карантинных требований, принятых правительством, директора школ несут «гражданскую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством (статья 80 Закона Украины от 19.11.1992 № 2801-XII «Основы законодательства Украины о здравоохранении»)»

В письме Минобразования подчеркивается, что в соответствии с текстами статей Кодекса Украины об административных правонарушениях, нарушение правил карантина должностными лицами влечет за собой штрафные санкции в размере до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан. В случае смерти школьника, заразившегося коронавирусом в учебном заведении, когда школа должна была быть закрытой на карантин, то они будут нести уголовную ответственность и рискуют быть осужденными на срок лишения свободы от 3 до 5 лет.

Напомним, ранее стало известно, что в Тернополе, который по количеству заболевших коронавирусом попал в «красную зону», учителя и родители в буквальном смысле взбунтовались. Люди требуют невзирая на эпидемии позволить детям посещать школы и детские садики. Директора школ и руководители дошкольных заведений пошли им навстречу, отказавшись объявить карантин.