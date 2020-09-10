В Запорожье полиция разоблачила массовую смену избирательных адресов

В Запорожье полиция разоблачила попытку массового изменения избирательных адресов, что может быть основанием для фальсификаций при проведении местных выборов.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Следователи открыли уголовное производство по факту представления в орган ведения Государственного реестра избирателей ложных сведений.

Правоохранители установили, что с 5 сентября в Запорожском отделении ведения реестра избирателей свои избирательные адреса изменили более 400 жителей города, 76 из которых прибыли в это отделение 9 сентября.

Правоохранители провели опрос граждан, находившихся в помещении.

"Они объяснили, что хотят изменить избирательные адреса с основного места проживания в городе Запорожье на другие населенные пункты, расположенные на территории района. Однако все опрошенные называли неубедительные и путаные причины своих действий", - отметили в НПУ.

Работники полиции установили личность координатора избирателей. Им оказался 29-летний житель Запорожья, предлагавший деньги за изменение избирательного адреса. За какого кандидата необходимо будет отдать свой голос, участникам не сообщалось. Эту информацию им должны были донести непосредственно перед голосованием.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения о подозрении как организатору, так и гражданам, которые предоставили ложные сведения.

Напомним, ЦИК позволила голосовать на местных выборах по месту жительства, а не регистрации. Новый порядок направлен на реализацию избирательных прав внутренне перемещенных лиц и других избирателей, которые вынуждены проживать не по месту регистрации.

Ранее ЦИК запустила сервис для изменения избирательного адреса онлайн.

24 июля ЦИК изменила процедуры определения избирательного адреса.