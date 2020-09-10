Заместитель генпрокурора, которого связывают с Медведчуком, может возглавить Департамент ГПУ по делам Майдана, - источники

Указа о назначении Максима Якубовского на сайте Генпрокурора пока нет.

Заместитель генпрокурора, которого связывают с Медведчуком, может возглавить Департамент ГПУ по делам Майдана, - источники
Максим Якубовський
Фото: Скріншот відео

Заместителя генерального прокурора Украины Максима Якубовского могут назначить курировать департамент ГПУ по делам Майдана. Об этом LB.ua сообщили два источника в Офисе генерального прокурора.

"Сегодня утром генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила своего нового заместителя Якубовского Максима Викторовича, который скорее всего будет курировать департамент по делам Майдана", - рассказал один из собеседников.

"Он заместитель Генерального прокурора, который будет курировать департамент по делам Майдана", - подтвердил информацию еще один сотрудник Офиса генпрокурора.

Напомним, 10 сентября на сайте Офиса генерального прокурора появилась информация о том, что Якубовского назначили заместителем генпрокурора. Пресс-секретарь Венедиктовой Наталья Пытель в комментарии LB.ua сообщила, что приказа о распределении обязанностей еще нет.

"С сегодняшнего дня он приступил к исполнению обязанностей, его представили как заместителя. О распределении обязанностей будет приказ на сайте, пока не знаю насчет департамента по делам Майдана", - сказала Пытель.

Ранее общественная организация "PROSUD" сообщила, что в период с 2011 по 2013 годы Якубовский работал экспертом Центра правовых инициатив "Правовое государство", связанного с одиозным политиком и кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком.

В июне Якубовский участвовал в одном из мероприятий политического проекта Медведчука "Украинский выбор". Видео его выступления опубликовано в YouTube. "Мы в "Украинском выборе" считаем..." - говорит Якубовский в начале своего выступления.

Якубовский также был помощником депутата Геннадия Москаля в Раде VII созыва и во время его пребывания в должности главы комитета ВР по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией. В 2016 году в интервью СМИ Якубовский рассказывал, что во время Революции Достоинства он "лично получил, и мы своевременно обнародовали планы спецопераций по силовому разгону акций протеста "Бумеранг" и "Волна". Также мы передали Геннадию Геннадиевичу перечень агентуры СБУ, действовавшей на Майдане и т.д. Много еще было такого, о чем пока не время говорить публично".

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