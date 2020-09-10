Медведчука во время поездки в Крым сопровождали сотрудники полиции охраны
Эти полицейские также работают помощниками нардепа на общественных началах.
Народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука во время поездки в аннексированный Крым сопровождали трое действующих сотрудников полиции охраны.
Об этом сообщает "Слідство.Інфо".
"Слідство.Інфо" получило информацию от нескольких источников в СБУ и Госпогранслужбе Украины о том, что Медведчука охраняют сотрудники киевского Управления полиции охраны физической безопасности. В частности, это офицеры Сергей Засенко, Владислав Галишин и Григорий Чалый.
По данным Цензор.нет, Медведчук въехал в оккупированный Крым на автомобиле Mercedes Vito 2 августа в 14:30 через контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак". Вместе с Медведчуком в автомобиле были сотрудники полиции Григорий Чалый и Владислав Галишин. Другой полицейский, Сергей Засенко, прибыл в оккупированный Крым чуть раньше. Он прошел пешком до КПВВ "Каланчак" 30 июля в 16:34. Официально эти трое полицейских за несколько дней до поездки якобы ушли в отпуск.
На сайте Верховной Рады указано, что полицейские Владислав Галишин и Григорий Чалый также работают помощниками депутата Медведчука на общественных началах.
Департамент полиции охраны в ответ на информационный запрос Цензор.нет сообщил, что сейчас проводится служебное расследование относительно вероятной поездки полицейских вместе с Медведчуком в оккупированный Крым. В то же время там уточнили, что сейчас сотрудники Национальной полиции могут свободно ездить на оккупированные территории, поскольку никаких запретов или ограничений нет.
Напомним, в начале августа Медведчук с женой прибыли на отдых в оккупированный Крым. По данным СМИ, семья Медведчука владеет в Крыму бизнесом, который появился там уже после роSSийской аннексии.