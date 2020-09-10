В ОБСЕ сообщили об очередных нарушениях договоренностей со стороны оккупантов

Мониторинговая миссия СММ ОБСЕ на Донбассе за последние дни обнаружила несколько нарушений договоренностей со стороны оккупационных войск.

7 сентября зафиксировали продолжение имеющейся траншеи вблизи населенного пункта Березовское Луганской области. 8 сентября команда обнаружила 5 человек вооруженных формирований с лопатами у одной из их позиций на северо-восточной стороне дороги местного значения вблизи Раевки Луганской области. Об этом сообщили на странице штаба ООС в Facebook.

"Также во время наблюдательного полета БПЛА СММ ОБСЕ с нарушением линии отвода на полигонах было зафиксировано 16 самоходных гаубиц (2С1«Гвоздика», 122 мм) и 6 буксируемых гаубиц (Д-30А«Лягушка», 122 мм) вблизи Бугаевки Луганской области, а также три реактивных системы залпового огня (БМ-21 «Град», 122 мм) неподалеку Покровки Донецкой области", - сообщили в штабе.

Кроме того, на полигоне близ населенного пункта Бугаевка Луганской области было обнаружено двенадцать танков (предположительно Т-64 - 5 единиц; неустановленного типа - 7 единиц) и три вероятно зенитных ракетных комплекса (9К35 «Стрела-10»).

Также на полигоне вблизи Тернового Донецкой области патрулем зафиксировано четыре танка неустановленного типа, а на полигоне близ Покровки - три самоходных гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм); три буксируемые гаубицы (Д-30 "Лягушка", 122 мм); десять танков (неустановленного типа) за пределами выделенных мест хранения.

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что зафиксированные факты указывают на нарушение незаконными вооруженными формированиями РоSSийской Федерации договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года. В частности, это касается расширения и углубления позиций, а также систематического наращивания вооружений и военной техники в прямой близости к линии столкновения", - добавили в штабе ООС.

Напомним, что 22 июля Трехсторонняя контактная группа договорилась о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля. Режим прекращения огня заключается, в частности, в запрете на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также на использование любых видов летательных аппаратов; в запрете на ведение огня, в том числе снайперского.

Украинские военные придерживались режима тишины, в то время как оккупанты делали провокационные выстрелы.

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин приказал 7 сентября открыть огонь по украинским укреплениям в районе населенного пункта Шумы вблизи Горловки. Соответствующее заявление опубликовано на его сайте.

Такое решение Пушилин аргументировал тем, что Украина якобы нарушает один из пунктов договоренностей о режиме прекращения огня. Боевики расценивают инженерные сооружения ВСУ как незаконные.

После этого роSSийско-оккупационные войска трижды нарушали перемирие. Один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Вчера на заседании Трехсторонней контактной группы договорились о "совместном инспектировании в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ ".

В Офисе президента заявили, что проявление присутствия боевиков будет "крайне ограниченным", и это "станет еще одним аргументом в пользу правоты Украины".