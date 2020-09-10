Турчинов высказался о "совместной проверке" украинских позиций с представителями оккупантов

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов прокомментировал согласие украинской власти на "совместную проверку" украинских позиций возле Шумов вместе с представителями оккупантов.

Он отметил, что пророSSийские группировки нарушили режим перемирия и безнаказанно обстреляли украинские позиции, убив и ранив защитников. Об этом Турчинов написал в Facebook.

"Украинские власти, вместо того, чтобы поставить на место зарвавшихся преступников, через представителей президента в ТКГ унизительно предложили им "проинспектировать наши позиции"", - заметит он.

Турчинов подчеркнул, что никто не имеет права перечеркивать нормы Конституции и украинского законодательства, а также разрушать основы национальной безопасности, открывать для врага позиции и унижать защитников страны.

"Вместо твердого ответа агрессору и защиты украинской земли, действующая власть, прячась за разговоры о «мире», навязывает нам ползучую капитуляцию. Это недопустимо и должно быть остановлено!" - заявил он.

Напомним, что вчера на заседании Трехсторонней контактной группы договорились о "совместном инспектировании в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ ".

В Офисе президента заявили, что проявление присутствия боевиков будет "крайне ограниченным", и это "станет еще одним аргументом в пользу правоты Украины".