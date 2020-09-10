МИД РоSSии угрожает Германии из-за Навального

Министерство иностранных дел РФ выступило с заявлением о том, что Германия провоцирует РоSSию на обострение отношений с ней из-за Навального, а соответственно, и обострение международной обстановки на всем европейском континенте.

Предполагаемое отравление роSSийского оппозиционного политика Алексея Навального может изменить политический климат в Европе. Обстановка стала нагнетаться после того, как немецкая лаборатория Бундесвера дала заключение, что Алексей Навальным был отравлен, хотя роSSийские врачи из Омска в один голос утверждали, что лабораторные анализы не показали отравления, и причину его внезапной комы нужно искать в другом.

Позже та же лаборатория немецкого военного ведомства обнародовала данные, что Навального отравили пресловутым "Новичком", и что следы этого отравляющего вещества были найдены во всех пробах политика.

В ответ Генпрокуратура РФ , которая начала расследование по предполагаемому отравлению Навального, запросила у немцев подробные результат его анализов, на что получила отказ. Немецкие военные мотивировали его тем, что по результатам анализов роSSийские спецы якобы могут определить, какими навыками и знаниями в этой сфере располагают военные из Института фармакологии и токсикологии Бундесвера.

В общем, объяснение, конечно, вышло так себе, из-за чего роSSийская сторона решила, что немцы что-то недоговаривают в этой истории. В связи с этим роSSийский МИД разразился угрозами в адрес немецкого правительства, что дескать этот отказ будет расценен Россией как "грубая враждебная провокация в отношении РоSSийской Федерации".

При этом в конфликт оказалась втянута уже и Ангела Меркель, которая до сих пор была едва ли главным адвокатом РФ в спорных вопросах европейской политики и экономики. И, конечно же, в очередной раз всплыл вопрос о газопроводе "Северный поток-2", прекращения строительства которого так активно добиваются США . Меркель, в свою очередь, рьяно отстаивала строительство этой магистрали, поскольку эта ветвь позволит немецким производителям пользоваться дешевым роSSийским газом.

Однако США активно пытаются "впарить" Европе свой сжиженный газ. Он, конечно, европейским производителям обойдется дороже, но зато он – от дружественной страны. В общем, до истории с Навальным экономика побеждала политику. Однако сейчас даже стойкая фрау Меркель сдалась и сказала, что пусть Европа совместно решает, как им быть с "Северным потоком-2".

А тем временем из Берлина пришло известие, что немецкая полиция усиливает охрану клиники Charit?, в которой лежит Алексей Навальный. Такие меры связаны с тем, что политика могут повторно попытаться убить. Дело в том, что Алексей Навальный вышел из комы, и с каждым днем его состояние улучшается. Есть сведения, что он уже разговаривает. Значит – может вспомнить и то, что происходило в самолете в тот роковой день, когда ему стало плохо. Или же - воссоздать в памяти события предшествующих дней.