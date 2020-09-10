Налоговым должникам хотят запретить выезд из Украины. Законопроект уже в Комитете

В Верховной Раде 8 сентября зарегистрирован законопроект №4075, предусматривающий введение запрета на выезд за рубеж для украинцев за неуплату налогов и сборов. Об этом сообщается на сайте парламента.

Налоговым должникам хотят запретить выезд из Украины. Законопроект уже в Комитете
Фото: ukrinform.ua

Автор проекта закона – депутат от «Слуги народа» Дарья Володина.

Что предлагает законопроект

Она предлагает дополнить соответствующей нормой статью 6 закона «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины».

Речь идет о том, что право гражданина Украины на выезд из страны может быть временно ограничено в случае его уклонения от выполнения возложенных судом обязательств по уплате не только алиментов, но и налогов, сборов, единого социального взноса (ЕСВ).

Запрет на выезд будет действовать до погашения соответствующей задолженности.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его принятие будет способствовать повышению ответственности налогоплательщиков, а также будет стимулировать их к своевременному выполнению финансовых обязательств.

После того, как данный проект закона был зарегистрирован в Раде 8 сентября, уже 9 сентября он был направлен на рассмотрение профильного парламентского комитета.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Филатова облили зеленкойФилатова облили зеленкой
Минцифры запустило сериал "Кандидат" к местным выборамМинцифры запустило сериал "Кандидат" к местным выборам
Вследствие обстрела боевиков возле Красногоровки ранен военныйВследствие обстрела боевиков возле Красногоровки ранен военный
На Дунае начались учения Riverine-2020На Дунае начались учения Riverine-2020
У сотрудника Высшего совета правосудия диагностировали коронавирусУ сотрудника Высшего совета правосудия диагностировали коронавирус
Блок рекламы


Похожие новости
Белорусские оппозиционеры Родненков и Кравцов пропущены на территорию Украины (обновлено)Белорусские оппозиционеры Родненков и Кравцов пропущены на территорию Украины (обновлено)
В Раде зарегистрировали законопроект, который позволит ПриватБанку не платить $350 млн СуркисамВ Раде зарегистрировали законопроект, который позволит ПриватБанку не платить $350 млн Суркисам
В Украине хотят изменить налогообложение IT-компаний: Президент подписал новый указВ Украине хотят изменить налогообложение IT-компаний: Президент подписал новый указ
Посол Украины в Германии призвал ввести эмбарго на поставки нефти и газа из РФПосол Украины в Германии призвал ввести эмбарго на поставки нефти и газа из РФ
ВМС Украины получили новый артиллерийский катер "Костополь"ВМС Украины получили новый артиллерийский катер "Костополь"
Порошенко: "Санкции от РоSSии - как награда за оборону Украины"Порошенко: "Санкции от РоSSии - как награда за оборону Украины"
США призвали РоSSию вывести войска и вооружения из УкраиныСША призвали РоSSию вывести войска и вооружения из Украины
Против Кличко проводят масштабную кампанию, - Комитет избирателей УкраиныПротив Кличко проводят масштабную кампанию, - Комитет избирателей Украины
Рада приняла в первом чтении законопроект о Бюро экономической безопасностиРада приняла в первом чтении законопроект о Бюро экономической безопасности
В Верховную Раду внесли законопроект об обязательной идентификации домашних животныхВ Верховную Раду внесли законопроект об обязательной идентификации домашних животных
Последние новости
Подгружаем последние новости