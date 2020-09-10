Налоговым должникам хотят запретить выезд из Украины. Законопроект уже в Комитете
В Верховной Раде 8 сентября зарегистрирован законопроект №4075, предусматривающий введение запрета на выезд за рубеж для украинцев за неуплату налогов и сборов. Об этом сообщается на сайте парламента.
Автор проекта закона – депутат от «Слуги народа» Дарья Володина.
Что предлагает законопроект
Она предлагает дополнить соответствующей нормой статью 6 закона «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины».
Речь идет о том, что право гражданина Украины на выезд из страны может быть временно ограничено в случае его уклонения от выполнения возложенных судом обязательств по уплате не только алиментов, но и налогов, сборов, единого социального взноса (ЕСВ).
Запрет на выезд будет действовать до погашения соответствующей задолженности.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его принятие будет способствовать повышению ответственности налогоплательщиков, а также будет стимулировать их к своевременному выполнению финансовых обязательств.
После того, как данный проект закона был зарегистрирован в Раде 8 сентября, уже 9 сентября он был направлен на рассмотрение профильного парламентского комитета.