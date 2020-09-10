Кабмин продлил мораторий на проверки бизнеса

Правительство утвердило План приоритетных действий на 2020 год, в котором зафиксировано продление моратория на проверки бизнеса еще на полгода. Об этом сообщает Правительственный портал.

Кабмин продлил мораторий на проверки бизнеса
Фото: cfoinnovation.com

Кого касается мораторий

Первая категория, на которую распространяется мораторий, — это государственный надзор в сфере хозяйственной деятельности.

Под мораторий попадают проверки пожарной безопасности, охраны труда, экологические проверки и т. д. — всего более 80 сфер.

Вторая категория — проверки в сферах, которые не подпадают под действие этого закона:

  • валютный контроль;
  • налоговый контроль;
  • таможенный контроль;
  • государственный экспортный контроль;
  • контроль за соблюдением бюджетного законодательства;
  • банковский надзор;
  • госконтроль за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции;
  • госнадзор контроля в сфере телевидения и радиовещания;
  • госнадзор за соблюдением законодательства компаниями, работающими в сферах энергетики и коммунальных услуг;
  • государственный рыночный надзор и контроль непищевой продукции.

Напомним

  • 1 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавируса.
  • 13 мая Рада приняла антикризисный законопроект №3329-д, который предусматривает продление налоговых и административных послаблений для бизнеса. В частности, закон ввел на период карантина мораторий на проверки бизнеса.

На сегодня карантин продлен до 1 ноября 2020 года.

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