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2020-09-10
Кабмин продлил мораторий на проверки бизнеса
Правительство утвердило План приоритетных действий на 2020 год, в котором зафиксировано продление моратория на проверки бизнеса еще на полгода. Об этом
Фото: cfoinnovation.com
Кого касается мораторий
Первая категория, на которую распространяется мораторий, — это государственный надзор в сфере хозяйственной деятельности.
Под мораторий попадают проверки пожарной безопасности, охраны труда, экологические проверки и т. д. — всего более 80 сфер.
Вторая категория — проверки в сферах, которые не подпадают под действие этого закона:
- валютный контроль;
- налоговый контроль;
- таможенный контроль;
- государственный экспортный контроль;
- контроль за соблюдением бюджетного законодательства;
- банковский надзор;
- госконтроль за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции;
- госнадзор контроля в сфере телевидения и радиовещания;
- госнадзор за соблюдением законодательства компаниями, работающими в сферах энергетики и коммунальных услуг;
- государственный рыночный надзор и контроль непищевой продукции.
Напомним
- 1 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавируса.
- 13 мая Рада приняла антикризисный законопроект №3329-д, который предусматривает продление налоговых и административных послаблений для бизнеса. В частности, закон ввел на период карантина мораторий на проверки бизнеса.
На сегодня карантин продлен до 1 ноября 2020 года.