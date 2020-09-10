Зеленский: Украина является страной с наименьшим показателем антисемитизма в Восточной Европе

Глава государства заявил, что, имея еврейские корни, он никогда не был мишенью антисемитских высказываний в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина является страной с наименьшим показателем антисемитизма в Восточной Европе.

Об этом сообщает Офис президента со ссылкой на интервью главы государства для The Jerusalem Post.

"Мы решительно осуждаем любые антисемитские нападения. Антисемитизм - это яд, которому нет места в Украине. И в этом случае мы столкнулись со многими дезинформационными кампаниями. Мы реагируем на каждый возможный случай проявления агрессии на антисемитском фоне. Между тем, согласно опросу исследовательского центра Pew в 2018 году, Украина является страной в Восточной Европе с наименьшим показателем антисемитизма", - сказал Зеленский.

По его словам, несмотря на временные меры, принятые для борьбы с COVID-19, посетителям из Израиля и со всего мира всегда будут рады в Украине и в Умани в частности.

"Мы делаем все, чтобы встретить наших гостей в лучших возможных условиях. К сожалению, в этом году в результате пандемии COVID-19 нам, на основании обращения Израиля, пришлось применять строгую политику по защите безопасности как граждан Украины, так и наших посетителей со всего мира. Мне очень жаль , что это привело к неприятным последствиям для паломников", - отметил Зеленский.

Отвечая на вопрос об антисемитских нападениях на евреев-хасидов в Умани и возможности дальнейшего роста антисемитизма в Украине, президент сообщил, что происходит тесное сотрудничество с местными властями и представителями еврейской общины в Украине и Умани для защиты паломников.

Зеленский рассказал, что, имея еврейские корни, сам никогда не был мишенью антисемитских высказываний в Украине - ни во время избирательной кампании, ни после избрания президентом.

"Украинцам безразлично, является ли их Президент евреем, христианином или мусульманином, пока он защищает интересы украинского народа", - сказал глава государства.

Напомним, в августе главный советник Израиля по коронавирусу профессор Ронни Гамзу обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой запретить паломничество хасидов в Умань в этом году.