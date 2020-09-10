Помпео допускает причастность роSSийских властей к отравлению Навального

Госсекретарь США ожидает от РФ скоординированных действий по привлечению виновных в отравлении Навального к ответственности.

Помпео допускает причастность роSSийских властей к отравлению Навального
Майкл Помпео
Фото: president.gov.ua

Государственный секретарь США Майкл Помпео допускает причастность роSSийских чиновников к отравлению оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает Государственный департамент США со ссылкой на интервью Помпео.

"Есть большая вероятность того, что это исходило от высокопоставленных роSSийских чиновников. Я думаю, что это плохо для русского народа. Я думаю, что это плохо для РоSSии", - заявил Госсекретарь.

По его словам, Европейский Союз и ряд других европейских стран ясно дали понять РФ, они ожидают от нее скоординированных действий по привлечению виновных в отравлении Навального к ответственности.

"Мы сделаем все возможное, чтобы прийти к выводу о том, кто еще несет ответственность", - отметил Помпео.

Напомним, сегодня Алексей Навальный, отравленный веществом типа "Новичок", полностью пришел в себя.

Ранее сообщалось, что 20 августа роSSийский оппозиционер Навальный с самолета попал в реанимацию в Омске с предварительным диагнозом "токсическое отравление". Навальный не очнулся и впал в кому. Два дня РФ не давала разрешения на его перевод за границу на лечение, а 22 августа он все же был транспортирован в Германию. Перед этим роSSийские врачи назвали "основной рабочий диагноз" Навального и заявили, что отравления не было.

Специалисты клиники Charite уверены, что Навальный был отравлен. В Кремле заявили, что немецкие врачи "поторопились с выводами", и отказались начать уголовное расследование.

Однако немецкие врачи запросили в Болгарии данные об отравлении Емельяна Гебрева, который был отравлен агентами роSSийского ГРУ. Они предполагают, что Навального могли отравить тем же веществом, что и болгарского бизнесмена.

Вчера Die Zeit сообщила, что результаты анализов, проведенных Институтом фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии свидетельствуют о том, что роSSийского оппозиционера Алексея Навального отравили новым, более смертоносным видом боевого нервно-паралитического вещества "Новичок".

Вероятно, Навальный должен был умереть еще в самолете, но его удалось спасти, потому что пилот решил экстренно посадить самолет.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Филатова облили зеленкойФилатова облили зеленкой
Минцифры запустило сериал "Кандидат" к местным выборамМинцифры запустило сериал "Кандидат" к местным выборам
Вследствие обстрела боевиков возле Красногоровки ранен военныйВследствие обстрела боевиков возле Красногоровки ранен военный
На Дунае начались учения Riverine-2020На Дунае начались учения Riverine-2020
У сотрудника Высшего совета правосудия диагностировали коронавирусУ сотрудника Высшего совета правосудия диагностировали коронавирус
Блок рекламы


Похожие новости
Навального отравили новым видом "Новичка" - Die ZeitНавального отравили новым видом "Новичка" - Die Zeit
Специалисты Charite вывели Навального из комыСпециалисты Charite вывели Навального из комы
Меркель допустила санкции против "Северного потока-2" из-за отравления НавальногоМеркель допустила санкции против "Северного потока-2" из-за отравления Навального
Глава МИД Германии допустил, что отравление Навального может повлиять на "Северный поток-2"Глава МИД Германии допустил, что отравление Навального может повлиять на "Северный поток-2"
В ОП санкции РФ против украинских политиков связали с отравлением Навального и протестами в БеларусиВ ОП санкции РФ против украинских политиков связали с отравлением Навального и протестами в Беларуси
Украина призывает пересмотреть решение по "Северному потоку-2" после отравления НавальногоУкраина призывает пересмотреть решение по "Северному потоку-2" после отравления Навального
Украина призвала ввести санкции против РоSSии из-за отравления НавальногоУкраина призвала ввести санкции против РоSSии из-за отравления Навального
ПАСЕ требует от РоSSии объяснений относительно отравления НавальногоПАСЕ требует от РоSSии объяснений относительно отравления Навального
Порошенко: "Отравление Навального - доказательство того, что для Путина нет никаких "красных" линий"Порошенко: "Отравление Навального - доказательство того, что для Путина нет никаких "красных" линий"
Меркель прокомментировала отравление НавальногоМеркель прокомментировала отравление Навального
Последние новости
Подгружаем последние новости