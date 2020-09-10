Конституционный Суд рассматривает представление относительно закона о НАБУ

Большая палата Конституционного Суда начала рассмотрение представления 50 народных депутатов относительно конституционности закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

Об этом сообщает Укринформ.

Нардепы просят суд признать неконституционными положения закона, определяющего НАБУ как государственный правоохранительный орган.

Авторы представления считают, что положения закона противоречат статьям 6, 8, 19, 85, 106, 113,116 Конституции. В частности, оспаривают положения закона в части закрепления полномочий Президента образовывать НАБУ: назначать на должность и освобождать от должности директора НАБУ, определять трех членов комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, назначать на должность директора бюро одного из отобранных конкурсной комиссией кандидатов, определять одного члена комиссии внешнего контроля, утверждать положения о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.

Дело рассматривают с участием представителей авторов представления - народных депутатов от ОПЗЖ Василия Нимченко и Григория Мамки, директора НАБУ Артема Сытника, генпрокурора Ирины Венедиктовой, главы ВАКС Елены Танасевич, главы ВС Валентины Данишевской, главы НАПК Александра Новикова, министра юстиции Дениса Малюськи, и.о. директора ГБР Александра Соколова, представителя Президента в КС Федора Вениславского, представителя ВР в КС Ольги Совгири.

Напомним, в августе Конституционный суд отменил ограничения на выплату зарплат должностным лицам в бюджетных учреждениях, судьям, прокурорам, депутатам, работникам НБУ и т.д. десятью минимальными зарплатами.

Ранее сообщалось, что 64 депутата Верховной Рады обжаловали в Конституционном Суде закон об отдельных вопросах функционирования банковской системы, также известный как "антиколомойский" закон.