Комитет ВР поддержал кандидатуру бывшего регионала Горбаля на должность члена Совета НБУ

Горбаль был нардепом от Партии регионов, а также губернатором Львовской области при Януковиче.

Комитет ВР поддержал кандидатуру бывшего регионала Горбаля на должность члена Совета НБУ
Василий Горбаль
Фото: Сергей Нужненко

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал кандидатуру Василия Горбаля на должность члена Совета Национального банка Украины.

Об этом написала в Facebook народный депутат Украины Алена Шкрум.

"Комитет по налоговой и банковской политике поддержал кандидатуру господина Василия Горбаля - на вакантную должность члена Совета НБУ. За кандидатуру господина Горбаля проголосовали 24 члена комитета, в том числе и я. Три депутата - воздержались", - заявила Шкрум.

Василий Горбаль был народным депутатом IV, V и VI созыва. Входил в состав фракции "За Единую Украину", впоследствии стал членом Партии Регионов.

В 2004 году активно занимался избирательной кампанией кандидата на пост президента Виктора Януковича.

На выборах-2006 Горбаль снова стал народным депутатом Украины. Мандат и депутатский значок ему обеспечило тридцать седьмое место в списке той же Партии регионов.

Весной 2010 года, после того, как президентом был избран лидер ПР Виктор Янукович, Горбаль был назначен губернатором Львовской области. Уволили его 21 декабря 2010-го (по неофициальной версии - из-за низких результатов, полученных Партией регионов на Львовщине на местных выборах 2010 года).

Осенью 2012 года Горбаль снова баллотировался в Верховную Раду VII созыва самовыдвиженцем по одномандатному округу №221 в Киеве, однако проиграл представителю Батькивщины Леониду Емцу.

Напомним, в 2019 году Горбаль уже претендовал на должность члена Совета НБУ.

Согласно закону "О Национальном банке Украины", в состав Совета НБУ входят четыре члена от Верховной Рады, четыре члена от Президента Украины, а также глава НБУ по должности.

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