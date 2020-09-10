Лукашенко: власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что власть не отдаст, ведь его не для того избрал народ.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на выступление Лукашенко во время представления нового генпрокурора.

"Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что "власть он не отдаст". Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал. Как и вы тоже - обладатели этой власти, ее носители... Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал. В середине 90-х она валялась в грязи, о нее вытирали ноги. Равно как и о вас - тех, кто носил погоны. Многие из вас этот период помнят. И я не хочу, чтобы Беларусь вернулась к тому времени. Поэтому никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет", - сказал Лукашенко.

Президент Беларуси также отметил, что "наклонить его не получится".

"Сделаю я это с вами или без вас - вам решать. Но наклонить меня не получится. Хотите встать рядом и спасти страну - вставайте. Не хотите - не предавайте. Вы - люди в погонах. Не надо поститься и хайповать. Уйдите в сторону и не мешайте", - обратился к силовикам президент Беларуси.

Напомним, вчера Лукашенко объяснил задержание оппозиционерки Марии Колесниковой. Президент Беларуси считает, что Колесникова нарушила правила пересечения границы.