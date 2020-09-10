В "Слуге народа" анонсировали кадровые чистки в Кабмине

"Может быть максимум две, но, скорее всего, одна кадровая смена в Кабмине".

В "Слуге народа" анонсировали кадровые чистки в Кабмине
Фото: Анна Стешенко

Один из членов украинского правительства вскоре будет отправлен в отставку. Об этом лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал в эфире телеканала "Наш".

"Я ожидаю, может быть максимум две, но, скорее всего, одна кадровая смена в Кабмине", - сказал Арахамия.

Он уточнил, что с вероятностью в 80% поменяют одного министра, но не сказал, кого именно.

При этом глава фракции уточнил, что это не министр юстиции.

Напомним, 1 сентября первый заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что министр экономики Игорь Петрашко и глава Минфина Сергей Марченко в ближайшее время могут быть отправлены в отставку.

Он пояснил, что кадровые выводы будут делать после 15 сентября, когда Кабинет министров должен предложить Верховной Раде проект государственного бюджета на 2021 год.

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