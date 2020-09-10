Умер ветеран ООС, который поссорился с Зеленским в Золотом

По словам коллег активиста по Нацкорпусу, Денис Янтарь умер после курса химиотерапии. У него был рак крови.

Фото: Facebook.com

Ушел из жизни глава областной организации партии Национальный корпус, ветеран АТО Денис Янтарь, который стал известен после словесной перепалки с президентом Украины Владимиром Зеленским на передовой в прошлом году.

Об этом в Facebook сообщил глава Общественного совета при Министерстве по делам ветеранов Украины Дмитрий Шатровский.

Он отметил, что у Дениса Янтаря был рак крови.

"Последний раз, когда с ним разговаривали, он говорил, что ложится в больницу на лечение ноги, поэтому не может приехать на съезд Руха Ветеранов Украины, почетным членом которого является", - сообщил он.

Как сообщили НикВести со ссылкой на коллег активиста по Нацкорпусу, Денис Янтарь умер после курса химиотерапии.

Отмечается, что Денис Янтарь был активным участником революции Достоинства 2013-2014 годов. После начала войны он стал волонтером и помогал батальону "Азов". В августе 2014 года пошел служить на фронт. Участвовал в боях за Гранитное и Широкино.

Напомним, в октябре прошлого года президент Зеленский посетил добровольческий батальон на участке разведения сил в Золотом. Во время общения с добровольцами Зеленский заявил, что местные жители хотят разведения сил, а украинские военные считают, что это будет небезопасно. Между Зеленским и Янтарем возник спор.

"Послушай, я президент этой страны, мне 42-й год. Я же не лох какой-то, я пришел к тебе и сказал: оружие убери. Ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит, и переводишь меня на другую тему", - сказал Зеленский.

На замечание собеседника, что Украина фактически соглашается на перемирие с террористическими организациями "ЛНР" и "ДНР", Зеленский ответил: "Мне пофиг, с кем будет подписано, нам надо территории вернуть и прекратить убийства".

Позже в штабе операции Объединенных сил открестились от добровольцев, с которыми общался Зеленский.