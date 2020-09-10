В Кабмине рассказали, как военные в Крыму "отбирают" воду у населения

До роSSийской оккупации воды на полуострове хватало даже в условиях засухи.

В Кабмине рассказали, как военные в Крыму "отбирают" воду у населения
Фото: mtot.gov.ua

РоSSия в оккупированном Крыму направляет дефицитную пресную воду в первую очередь на военные объекты, ограничивая ее подачу населению.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко, передает "Интерфакс-Украина".

"РоSSияне серьезно милитаризировали полуостров, насыщая его оружием, живой силой, строя новые военные мощности на полуострове и подавая воду в первую очередь на эти объекты. Они де-факто отбирают воду у простых людей, проживающих на временно оккупированной территории, и отдают ее на нужды собственной милитаристской машины", - сказал Яременко.

Он напомнил, что до роSSийской оккупации воды на полуострове хватало даже в условиях засухи.

"Если бы воду не тратили на военные нужды оккупантов, мирному населению ее более чем хватало бы, ведь первопричиной вопроса воды является именно агрессия РФ и временная оккупация АРК в 2014 году", - отметил замминистра.

Он также привел результаты научных исследований, результаты которых, по его словам, подтверждают: питьевой воды в Крыму было бы более чем достаточно для нужд населения, если бы эта вода не использовалась на военные цели РоSSии.

Напомним, с 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах оккупированного Крыма начали третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. Воду будут подавать по несколько часов в сутки.

Подразделение роSSийских трубопроводных войск перекрило речку Биюк-Карасу земляной плотиной, воду из водоема качают на нужды жителей Симферополя.

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