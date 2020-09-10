Навального отравили новым видом "Новичка" - Die Zeit

Ученые обнаружили остатки этого вещества на руках Навального и на бутылке с водой, из которой он пил.

Навального отравили новым видом "Новичка" - Die Zeit
Фото: twitter.com/johncusack

Результаты анализов, проведенных Институтом фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии, свидетельствуют, что роSSийского оппозиционера Алексея Навального отравили новым, более смертоносным видом боевого нервно-паралитического вещества "Новичок".

Об этом пишет немецкое издание Die Zeit.

"Правительство Германии больше не сомневается в том, кто стоял за атакой: это роSSийская спецслужба по заказу Кремля. Результаты анализов следов, проведенных Институтом фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии, свидетельствуют, что Навальный был отравлен новым, более развитым типом химического оружия класса "Новичок" - вариантом, о котором мир не знал до этой атаки, но который считается более опасным и смертоносным, чем все известные ответвления проекта "Новичок", - говорится в материале.

Как отмечает издание, ученые обнаружили остатки этого вещества на руках Навального и на бутылке с водой, из которой он пил.

"Этот новый вариант "Новичка" должен работать медленнее, чем раньше известный. В Германии подозревают, что один из агентов роSSийской внутренней секретной службы, ФСБ, следил за Навальным, или добавил в чай яд, специально переправленный спецслужбой, или использовал его для обработки поверхности чашки", - пишет издание.

Сообщается, что Навальный должен был погибнуть на борту самолета.

"То, что он все еще жив, говорят в Берлине, связано только с рядом счастливых обстоятельств, таких как быстрая реакция летчика, совершившего вынужденную посадку, и врачей в Омске, которые немедленно ввели Навальному антидот атропин", - говорится в материале.

Напомним, 20 августа роSSийский оппозиционер Навальный с самолета попал в реанимацию в Омске с предварительным диагнозом - токсическое отравление. Навальный не очнулся и впал в кому. Два дня РФ не давала разрешения на его перевод за границу на лечение, а 22 августа он все же был транспортирован в Германию. Перед этим роSSийские врачи назвали "основной рабочий диагноз" Навального и заявили, что отравления не было.

Специалисты клиники Charite уверены, что Навальный был отравлен. В Кремле заявили, что немецкие врачи "поторопились с выводами", и отказались начать уголовное расследование.

Однако немецкие врачи запросили в Болгарии данные об отравлении Емельяна Гебрева, который был отравлен агентами роSSийского ГРУ. Они предполагали, что Навального могли отравить тем же веществом, что и болгарского бизнесмена.

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