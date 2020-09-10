У Зеленского объяснили совместную проверку украинских позиций с представителями оккупантов

В ОП уточнили, что юридически инспекцию будут проводить не стороны военного конфликта, а посредник - ОБСЕ "в сопровождении представителей сторон".

У Зеленского объяснили совместную проверку украинских позиций с представителями оккупантов
Фото: Офис президента

В Офисе президента Украины объяснили договоренности в рамках Трехсторонней контактной группы о совместном инспектировании в районе населенного пункта Шумы с представителями оккупационной администрации отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса президента.

В ОП уточнили, что юридически инспекцию будут проводить не стороны военного конфликта, а посредник - ОБСЕ "в сопровождении представителей сторон".

"Сегодня достигнута договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. Юридически инспекцию проводят не стороны военного конфликта, а посредник - ОБСЕ в сопровождении представителей сторон".

В ОП также рекомендовали "освежить в памяти" историю деятельности СЦКК, а также пункт 2 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей в части, определяющей стороны на линии разграничения.

В ОП констатировали, что РоSSия отказалась от работы в рамках СЦКК, отметив, что понимают цель таких действий РФ. Впрочем, намекнули, что реализовать замысел РоSSии не удастся.

"Крайне ограниченное проявление присутствия боевиков ничего никому не может дать, кроме одного - еще одного аргумента в пользу правоты Украины. Раз вместе с международным сообществом призываем РоSSию вернуться к СЦКК, воздерживаться от этого - абсурдно".

Напомним, сегодня состоялось внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции. Встречу провели с целью недопущения срыва "всеобъемлющего перемирия".

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