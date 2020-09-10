Суд обязал СБУ открыть производство в отношении Ермака. Глава ОП назвал это пиаром

Заявление в суд подал Дмитрий Штанько, который в свое время записывал скандальные разговоры с Денисом Ермаком.

Шевченковский суд Киева обязал Службу безопасности открыть производство по статьям 111 "государственная измена" и 114 "шпионаж" в отношении главы Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев.

"Дело связано со сливом операции по вагнеровцам. На честное следствие от Баканова надежд, конечно, мало. Поэтому мы продолжаем требовать создания временной следственной комиссии в Верховной Раде", - сообщил нардеп.

Он также уточнил, что заявление в суд подал Дмитрий Штанько, который в свое время записывал скандальные разговоры с Денисом Ермаком.

Зато глава Офиса президента Андрей Ермак в комментарии LB.ua заявил, что считает открытие дела политическим пиаром.

"Действующее процессуальное законодательство предоставляет любому человеку механизм внесения в ЕРДР сведений на основе любой информации. Этим процессуальным механизмом часто пользуются политики в пиар-целях, чтобы заявить в телеэфирах о якобы открытом уголовном производстве. Никакой реальной перспективы, реального содержания в такой активности нет, - заявил он. - Целью создания такого процессуального механизма была защита прав потерпевших лиц от бездействия следственных органов, которые могли игнорировать реальные правонарушения. Однако циничное его использование политиками ради агитационной деятельности дискредитирует этот процессуальный механизм. Все уполномоченные лица, которые реально допущены к информации о деятельности специальных служб нашего государства, уже неоднократно опровергали ложные сообщения в СМИ о некой «операции» с вагнеровцами. Сказать что-то больше уже просто нельзя, потому что все уже сказано".

Напомним, в конце июля под Минском задержали больше 30 боевиков ЧВК "Вагнер", которые планировали дестабилизировать ситуацию в стране в период избирательной кампании. По данным госагентства "БелТА", все они являются гражданами РФ . Впоследствии выяснилось, что среди задержанных есть боевики из "ДНР" и "беркутовцы". Имена большинства из них есть в украинской базе "Миротворец" как участников войны на Донбассе.

Украина направила Белоруси запрос на экстрадицию "вагнеровцев". 6 августа президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в Минск лично генеральных прокуроров Украины и РФ , чтобы разобраться с задержанием боевиков. В тот же день в Офисе генпрокурора Украины заявили, что отреагируют на эту информацию после получения официального приглашения.

14 августа Генпрокуратура РФ сообщила, что 32 из 33 задержанных в Минске вернулись в РоSSию. Один остался в Беларуси, поскольку имеет и роSSийское, и белорусское гражданство. В РФ считают, что передача состоялась "четко в соответствии с нормами международного права и национального законодательства РФ и Республики Беларусь ", а также "в тесном взаимодействии органов прокуратуры" двух стран.

В МИД Украины отметили, что, передав боевиков, Лукашенко сделал выбор в пользу роSSийской стороны. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что возвращение боевиков РоSSии негативно скажется на отношениях Украины и Беларуси, а президент Владимир Зеленский предупредил о трагических последствиях.