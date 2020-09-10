Украина согласилась провести совместную проверку наших позиций с представителями оккупантов

Наблюдатели ОБСЕ подтвердили, что нарушений украинской стороной условий перемирия не было.

Украина согласилась провести совместную проверку наших позиций с представителями оккупантов
Фото: v-variant.com.ua

Украинская сторона во Временной контактной группе согласилась провести совместную проверку украинских позиций в районе села Шумы с представителями роSSийских боевиков.

Об этом сообщил в Facebook журналист Денис Казанский.

"Несмотря на то, что наблюдатели ОБСЕ подтвердили, что нарушений украинской стороной условий перемирия не было, наша сторона как-то согласилась провести совместную проверку наших позиций в районе села Шумы с представителями роSSийских боевиков", - написал Казанский.

Журналист отметил, что, согласно заявлению на сайте Офиса президента, речь идет только о селе Шумы.

"Если бы такая проверка была взаимной, а наши представители также могли бы проверить позиции оппонента - нам бы не страшно. Но, согласно заявлению на сайте Офиса президента, речь идет только о Шумах. И это удивительно, так как от нашего командования также были заявления, что боевики строят новые укрепления и блиндажи. В частности, такое заявление было сделано 8 сентября. Логично было бы, если бы наши представители также проверили эти позиции вместе с ОБСЕ", - отметил Казанский.

Напомним, сегодня состоялось внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции. Встречу провели с целью недопущения срыва "всеобъемлющего перемирия".

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