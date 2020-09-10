СБУ задержала еще одного боевика "Исламского государства"

Террорист участвовал в боевых действиях в Сирии и Ираке, занимался подбором и подготовкой боевиков, организацией терактов.

СБУ задержала еще одного боевика "Исламского государства"
Фото: Служба безпеки України

В Киеве Служба безопасности Украины задержала одного из руководителей международной террористической организации "Исламское государство", находящегося в розыске по линии Интерпола.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Задержали террориста в столице. Сейчас он находится под арестом сроком 40 суток. Начата процедура экстрадиционной проверки", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, преступник является выходцем из одной из постсоветских стран и входит в руководящее звено террористов ИГ. Следствие установило, что в свое время задержанный был заместителем известного чеченского радикального исламиста Ахмеда Чатаева, которого подозревают в организации теракта в Международном аэропорту Ататюрк в 2016 году.

Террорист участвовал в боевых действиях на территории Сирии и Ирака, занимался подбором и подготовкой боевиков, организацией терактов.

В 2018 году боевик по поддельным документам незаконно прибыл в Украину. На Киевщине он создал преступную группировку, в которую входили выходцы из стран Центральной Азии. По оперативной информации, за это время он продолжал осуществлять координацию ячеек ИГ за рубежом.

СБУ также проверяет возможную причастность международного преступника и участников преступной группировки к подготовке террористических актов на территории Украины.

Напомним, в январе новым лидером террористической организации "Исламское государство" стал ее последний живой основатель Амир Мохаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби.

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