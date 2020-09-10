На встрече обсудили безопасность на Донбассе, курс Украины и ситуацию в Беларуси.

Пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с послом Латвии в Украине Юрисом Пойкансом.

Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская Солидарность".

Стороны обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе, а также европейский и евроатлантический курс Украины.

"Нас беспокоит, что сейчас из-за COVID, из-за отдельных представителей украинской власти место Украины в повестке дня Европейского Союза, место агрессии против Украины со стороны РоSSийской Федерации в повестке дня мировой безопасности РоSSия пытается размыть. И для нас это совершенно неприемлемо. Для нас абсолютно четкая и принципиальная позиция - РоSSия должна вывести войска, РоSSия должна освободить территорию Донбасса, территорию Крыма", - сказал Порошенко.

На встрече также говорили о ситуации в Беларуси, в частности стороны подчеркнули важность недопущения вмешательства РоSSии в дела Беларуси, что в противном случае должно иметь серьезные санкционные последствия для агрессора.

Порошенко также высказал предостережение против возвращения Украины к временам политически мотивированных судебных решений и преследований политических оппонентов.

"Для Латвии, для Европы нужна демократическая сильная независимая европейская Украина. Это наша цель. Вы знаете также о принципиальной позиции Латвии относительно вашего членства в Европейском Союзе, мы это поддерживаем, понимаем важность Соглашения об ассоциации. Мы создали безвизовый режим. Мы остаемся очень надежными партнерами и надо укреплять это сотрудничество", - добавил Юрис Пойканс.

Напомним, недавно Порошенко заявил, что санкции, введенные роSSийской властью против него и ряда украинских депутатов – это как знак качества, как награда за защиту государственных интересов Украины.

Ранее сообщалось, что роSSийское правительство включило в санкционный список ряд украинских политиков. В перечень, кроме Порошенко, также попали Святослав Вакарчук, Сергей Рахманин, Валентин Наливайченко, Сергей Тарута и другие.