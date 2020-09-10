Правительство отменило самоизоляцию для студентов из ОРДЛО

Также эти условия распространяются на лиц, сопровождающих абитуриентов или студентов.

Правительство отменило самоизоляцию для студентов из ОРДЛО
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров Украины принял решение об отмене 14-дневной самоизоляции при пересечении КПВВ для абитуриентов и студентов с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заседание правительства.

"Данным проектом постановления предусматривается, что молодые люди, которые прибывают с временно оккупированных территорий, могут присоединиться к учебному процессу без самоизоляции или обязательного тестирования. Также эти условия распространяются на лиц, которые их сопровождают", - заявил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский, представляя документ на заседании Кабмина.

Правительство внесло соответствующие изменения в постановление от 22 июля 2020 года № 641.

Напомним, Кабинет Министров Украины на заседании 9 сентября утвердил план приоритетных действий на 2020 год.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Филатова облили зеленкойФилатова облили зеленкой
Минцифры запустило сериал "Кандидат" к местным выборамМинцифры запустило сериал "Кандидат" к местным выборам
Вследствие обстрела боевиков возле Красногоровки ранен военныйВследствие обстрела боевиков возле Красногоровки ранен военный
На Дунае начались учения Riverine-2020На Дунае начались учения Riverine-2020
У сотрудника Высшего совета правосудия диагностировали коронавирусУ сотрудника Высшего совета правосудия диагностировали коронавирус
Блок рекламы


Похожие новости
Правительство предлагает разрешить летать по Украине с электронными паспортамиПравительство предлагает разрешить летать по Украине с электронными паспортами
Правительство утвердило план приоритетных действий на 2020 годПравительство утвердило план приоритетных действий на 2020 год
Глава Луганской ОГА выступил за снятие экономической блокады с ОРДЛОГлава Луганской ОГА выступил за снятие экономической блокады с ОРДЛО
Правительство разрешило установить КПП на въезде в УманьПравительство разрешило установить КПП на въезде в Умань
"Деда просто подставили", - представитель ОРДЛО в ТКГ Гармаш об интервью Фокина"Деда просто подставили", - представитель ОРДЛО в ТКГ Гармаш об интервью Фокина
Минздрав разрешит завершать самоизоляцию без повторного ПЦР-тестированияМинздрав разрешит завершать самоизоляцию без повторного ПЦР-тестирования
Правительство прогнозирует до 3 тыс. больных COVІD-19 ежедневно до конца сентябряПравительство прогнозирует до 3 тыс. больных COVІD-19 ежедневно до конца сентября
Правительство не выделило школам денег для защиты от коронавирусаПравительство не выделило школам денег для защиты от коронавируса
Правительство не рассматривает возможности повторного введения локдауна в случае второй волны коронавируса в УкраинеПравительство не рассматривает возможности повторного введения локдауна в случае второй волны коронавируса в Украине
Минский процесс превращен в фарс, - представитель ОРДЛО в ТКГ ГармашМинский процесс превращен в фарс, - представитель ОРДЛО в ТКГ Гармаш
Последние новости
Подгружаем последние новости