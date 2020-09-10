Правительство отменило самоизоляцию для студентов из ОРДЛО

Также эти условия распространяются на лиц, сопровождающих абитуриентов или студентов.

Кабинет министров Украины принял решение об отмене 14-дневной самоизоляции при пересечении КПВВ для абитуриентов и студентов с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заседание правительства.

"Данным проектом постановления предусматривается, что молодые люди, которые прибывают с временно оккупированных территорий, могут присоединиться к учебному процессу без самоизоляции или обязательного тестирования. Также эти условия распространяются на лиц, которые их сопровождают", - заявил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский, представляя документ на заседании Кабмина.

Правительство внесло соответствующие изменения в постановление от 22 июля 2020 года № 641.

Напомним, Кабинет Министров Украины на заседании 9 сентября утвердил план приоритетных действий на 2020 год.