В Тернополе учителя взбунтовались против полиции

В Тернополе учителя взбунтовались против полиции: «Терроризируют людей, как хотят»

В Тернополе разгораются скандалы между правоохранителями и педагогами. Полиция составляет протоколы на руководителей школ и детсадов за то, что они нарушают карантин. Подробности происходящего в «красной зоне»…

Как известно, учебные заведения в «красной зоне», согласно постановлению Кабмина, должны быть закрыты на карантин. Однако, в Тернополе люди требуют, чтобы их дети ходили в детские сады и в школы. Горсовет принял решение пойти на встречу гражданам и не закрывать детсады и школы. Совсем иного мнения придерживаются в полиции. Здесь утверждают, что закон един для всех, поэтому в Тернополе, который оказался в «красной зоне», они обязаны реагировать на нарушения карантина.

Во вторник, 8 сентября 2020 г, на руководство всех городских школ и детских садиков были составлены протоколы за нарушение карантинных норм в «красной зоне».

«Это просто ужас, что творится! Терроризируют людей, как хотят. На кого работает полиция? Какие решения она отстаивает? Мы в этой "красной зоне" можем быть круглый год, поэтому детям быть, простите, деб*лами. Мы уже увидели, как все учились весной», - возмущаются директора тернопольских школ.

В Тернополе учителя взбунтовались против полиции: «Терроризируют людей, как хотят»

Правоохранители в свою очередь отмечают, что в этот период школы должны переходить на дистанционное обучение. При этом педагоги имеют право находиться во время проведения уроков онлайн в школе. Однако ученикам запрещено посещать занятия, они должны быть дома. В полиции подчеркнули, что все обязаны выполнять соответствующее постановления Кабинета министров.

Что касается родителей, то они требуют, чтобы дети несмотря на карантин ходили в школы. «Это может спровоцировать очередную революцию! Чего они добиваются? Красная - не красная (зона, - ред.), людям нужно что-то есть, родители должны работать, а дети должны учиться, а не сидеть дома за закрытыми дверями», - возмущаются матери одного из детсадов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине в ближайшее время все школы и детсады закроют на карантин.


Шевченко Лилия, Тудей

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