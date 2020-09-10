Депутат от "Слуги народа" оскорбила донецких детей

Слуги народа снова попали в скандал: депутат оскорбила донецких детей и сразу извинилась

Член партии «Слуга народа» Галина Янченко оскандалилась в студии одного из украинских телеканалов. Политик присутствовала на тог-шоу, где обсуждали тему начала учебного года на временно оккупированных территориях Донбасса.

Слово взяла нардеп от фракции «Слуга народа» Галина Янченко, она отметила, что 1 сентября 2020 года в школы населенных пунктов временно оккупированных территорий пошли дети, которые родились и достигли младшего школьного возраста во время войны. Первоклашки родились в 2013-14 гг.

Янченко, не особо стесняясь в выражениях, констатировала: «Это дети, которые родились и всю жизнь живут в обстрелах, в войнушках, в подвалах. Где-то немытые, где-то нечесаные. На линии разграничения»

Ведущая ток-шоу несколько раз пыталась донести до Галины Янченко, что обзывать детей Донбасса «немытые и нечесаные», когда страна пытается отвоевать эти территории и вернуть их в лоно Украины, не стоило бы народному депутату. Послушав подобные высказывания политиков, люди на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей могут потерять желание воссоединиться с остальной Украиной. Об этом журналист дала понять Галине Янченко.

Слуги народа снова попали в скандал: депутат оскорбила донецких детей и сразу извинилась

Нардеп довольно быстро сориентировалась и признала, что позволила себе слишком эмоциональное высказывание и извинилась за сказанное о детях Донбасса.

«Я часто бывала на Донбассе в период 2015-2016 годов, именно тогда шли наиболее ожесточенные бои. Я неоднократно видела несчастных людей, которые действительно целыми семьями, вместе с детьми, регулярно скрывались в подвалах или хранилищах от боевых действий. У этих детей гораздо сложнее судьба и жизнь. Именно это я имела в виду, когда я говорила о детях Донбасса, которые, к сожалению, за шесть лет войны не знают другого, кроме жизни в постоянной опасности», - пояснила свою позицию Янченко.

Напомним, ранее в Украине раскритиковали молчаливую позицию партии «Слуга народа» в отношении событий в Беларуси. Владимир Зеленский поддержал диктатора Лукашенко?


Шевченко Лилия, Тудей

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