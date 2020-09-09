В Следкоме Беларуси рассказали, в чем обвиняют Колесникову и Знака

Оппозиционерам избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

В Следкоме Беларуси рассказали, в чем обвиняют Колесникову и Знака
Фото: facebook.com/maria.kalesnikava

Следственный комитет Беларуси обвиняет оппозиционеров Марию Колесникову и Максима Знака в причинении вреда национальной безопасности Беларуси.

Об этом сообщает БЕЛТА.

"В настоящий момент в ходе расследования получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав негосударственной организации, именуемой Координационный совет, действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Беларуси. Указанные действия совершались с использованием СМИ и интернет-ресурсов", - заявили в СК.

В ведомстве отметили, что Колесниковой и Знаку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также по подозрению в совершении указанного преступления задержан адвокат Колесниковой Илья Салей.

Напомним, в Беларуси задержали или выдворили шестерых из семи членов Координационного совета. Колесникову сегодня нашли в СИЗО. На свободе остается только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

Местонахождение Колесниковой было неизвестно с утра 7 сентября, после того как неизвестные силой посадили ее в микроавтобус в центре Минска. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. Позже стало известно, что в квартире Ивана Кравцова провели обыск.

Утром 8 сентября государственное СМИ Беларуси БЕЛТА заявило, что Колесникову якобы задержали при попытке пересечь границу с Украиной. В белорусской пограничной службе также заявили, что Колесникова якобы незаконно пыталась пересечь границу. В Государственной пограничной службе в комментарии LB.ua рассказали, что Колесникова не прибывала в украинские пограничные пункты пропуска. Родненков и Кравцов проходили необходимые меры пограничного контроля. Вчера, 8 сентября, они дали пресс-конференцию в Киеве, на которой рассказали, что пока не планируют просить политического убежища в Украине.

Утром 9 сентября стало известно, что в Беларуси задержали еще одного члена Координационного совета оппозиции - Максима Знака. Он успел написать коллегам, что кто-то пришел в штаб Виктора Бабарико, и слово "маски".

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