Зеленский заявил, что мэры выступают против карантина, чтобы нравиться избирателям

Президент предложил проучить мэров-бунтарей.

Зеленский заявил, что мэры выступают против карантина, чтобы нравиться избирателям
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые городские головы выступают против карантина, чтобы понравиться избирателям.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами в Хмельницкой области, которое транслирует пресс-служба Офиса президента.

"Все эти бунтари... Я понимаю, что перед местными выборами они хотят нравиться людям и все открывать, давать возможность ходить без масок, закрывать глаза и не видеть, что просто вдруг в их городах за день 200-250 детей заболели", - сказал Зеленский .

Глава государства отметил, что такое отношение может привести к нехватке коек в больницах.

Также Зеленский призвал представителей местной власти быть одной командой с центральным руководством страны.

А вот мэров-бунтарей президент предложил проучить: посчитать количество погибших от Covid-19 из-за их бунта и заставить городских голов лично ходить по домам семей умерших и "смотреть им в глаза".

Напомним, в начале августа мэр Тернополя Сергей Надал не согласился с отнесением города к красной зоне распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что городские власти Луцка не собираются останавливать общественный транспорт, закрывать детсады и выполнять другие требования, предусмотренные для регионов "красной зоны".

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