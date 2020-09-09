Зеленский заявил, что мэры выступают против карантина, чтобы нравиться избирателям

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые городские головы выступают против карантина, чтобы понравиться избирателям.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами в Хмельницкой области, которое транслирует пресс-служба Офиса президента.

"Все эти бунтари... Я понимаю, что перед местными выборами они хотят нравиться людям и все открывать, давать возможность ходить без масок, закрывать глаза и не видеть, что просто вдруг в их городах за день 200-250 детей заболели", - сказал Зеленский .

Глава государства отметил, что такое отношение может привести к нехватке коек в больницах.

Также Зеленский призвал представителей местной власти быть одной командой с центральным руководством страны.

А вот мэров-бунтарей президент предложил проучить: посчитать количество погибших от Covid-19 из-за их бунта и заставить городских голов лично ходить по домам семей умерших и "смотреть им в глаза".

Напомним, в начале августа мэр Тернополя Сергей Надал не согласился с отнесением города к красной зоне распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что городские власти Луцка не собираются останавливать общественный транспорт, закрывать детсады и выполнять другие требования, предусмотренные для регионов "красной зоны".