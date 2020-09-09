Правительство предлагает разрешить летать по Украине с электронными паспортами

Премьер заявил, что внедрение такого сервиса - часть стратегии "Государство в смартфоне".

Кабинет министров Украины разработал законопроект, который позволит украинцам путешествовать самолетами в пределах государства с электронным паспортом.

Об этом сообщил в официальном Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Правительство разработало законопроект, которым предлагается предоставить украинцам возможность путешествовать самолетами в пределах Украины, предъявляя электронный паспорт или заграничный е-паспорт", - заявил глава правительства.

Шмыгаль также отметил, что внедрение цифровых услуг и сервисов - это часть стратегии президента "государство в смартфоне" и модернизации страны.

Напомним, в сентябре 2019 года Минцифры презентовало бренд "государства в смартфоне". К 2022 году 100% госуслуг планируют перевести в онлайн.