В Беларуси задержали адвоката Колесниковой

Юриста подозревают по уголовному делу о причинении вреда нацбезопасности Беларуси.

В Беларуси задержали адвоката Колесниковой
Фото: Александр Рудоманов

Юриста штаба Виктора Бабарико и адвоката члена президиума Координационного совета Беларуси Марии Колесниковой Илью Салея задержали в качестве подозреваемого по уголовному делу.

Об этом сообщает издание TUT.BY.

Адвоката задержали на 3 суток.

Как сообщила пресс-служба штаба Бабарико, его отец и адвокат Василий Салей, Илья находится в статусе подозреваемого по делу по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). Наказание предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Утром в квартире Салея сотрудники Следственного комитета провели обыск. Салей-старший вместе с сыном находился в квартире во время обыска.

Напомним, в Беларуси задержали или выдворили шестерых из семи членов Координационного совета. Колесникову сегодня нашли в СИЗО. На свободе остается только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Филатова облили зеленкойФилатова облили зеленкой
Владельцы котов и собак будут платить налоги за домашних животныхВладельцы котов и собак будут платить налоги за домашних животных
Владимир Зеленский раскритиковал аэропорт в ПолтавеВладимир Зеленский раскритиковал аэропорт в Полтаве
Минцифры запустило сериал "Кандидат" к местным выборамМинцифры запустило сериал "Кандидат" к местным выборам
На Дунае начались учения Riverine-2020На Дунае начались учения Riverine-2020
Блок рекламы


Похожие новости
Семья из Беларуси на границе попросила защиты в УкраинеСемья из Беларуси на границе попросила защиты в Украине
В Беларуси задержали еще одного члена Координационного советаВ Беларуси задержали еще одного члена Координационного совета
Колесникову попытаются снова выдворить из БеларусиКолесникову попытаются снова выдворить из Беларуси
Родненков и Кравцов назвали причину своего выдворения из БеларусиРодненков и Кравцов назвали причину своего выдворения из Беларуси
Лукашенко объяснил задержание КолесниковойЛукашенко объяснил задержание Колесниковой
Журналистку оппозиционного СМИ Беларуси задержали, в ее квартире обыскЖурналистку оппозиционного СМИ Беларуси задержали, в ее квартире обыск
Геращенко о Колесниковой: "Это было насильственное выдворение из родной страны"Геращенко о Колесниковой: "Это было насильственное выдворение из родной страны"
Обнародовано видео вероятного похищения Марии Колесниковой в центре Минска
Светлана Тихановская отреагировала на задержание КолесниковойСветлана Тихановская отреагировала на задержание Колесниковой
Адвокат Колесниковой заявил, что связь утрачена еще с несколькими белорусскими оппозиционерамиАдвокат Колесниковой заявил, что связь утрачена еще с несколькими белорусскими оппозиционерами
Последние новости
Подгружаем последние новости