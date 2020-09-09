В Беларуси задержали адвоката Колесниковой

Юриста подозревают по уголовному делу о причинении вреда нацбезопасности Беларуси.

Юриста штаба Виктора Бабарико и адвоката члена президиума Координационного совета Беларуси Марии Колесниковой Илью Салея задержали в качестве подозреваемого по уголовному делу.

Об этом сообщает издание TUT.BY.

Адвоката задержали на 3 суток.

Как сообщила пресс-служба штаба Бабарико, его отец и адвокат Василий Салей, Илья находится в статусе подозреваемого по делу по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). Наказание предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Утром в квартире Салея сотрудники Следственного комитета провели обыск. Салей-старший вместе с сыном находился в квартире во время обыска.